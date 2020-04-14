В Украине втрое увеличили количество тестирований на коронавирус, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество ежедневных тестов на коронавирусную инфекцию увеличили втрое. Это важно, чтобы остановить распространение COVID-19 и спасти жизни украинцев.

Об этом сообщил Владимир Зеленский во время обращения к украинцам.

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По словам Зеленского это важно, ведь своевременное выявление вируса может остановить его распространение и спасти жизни украинцев.

Следовательно, президент призвал всех граждан, которые контактировали с больными, или имеют признаки ОРВИ, обращаться к семейному врачу или звонить в скорую помощь.

Заболеть коронавирусом не стыдно. Пожалуйста, не бойтесь! И тем более не думайте, что оно как-то обойдется, а обращайтесь к врачу,

– заявил Зеленский.

Смотрите видеообращение Владимира Зеленского

Коротко о ситуации с COVID-19 в Украине на данный момент

По состоянию на утро 13 апреля в Украине подтвердили 3372 случаев заболевания коронавирусом. За сутки обнаружили 270 новых случаев инфицирования.

К сожалению, в Украине подтвердили 98 летальных случаев. За последние сутки – 5 смертей.

Выздоровели от коронавирусной инфекции 119 пациентов.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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