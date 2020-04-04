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В Украине ввели новые правила самоизоляции и карантина – их жестко будет контролировать полиция

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Карантин в Украине: какие новые ограничения ввели / unsplash

Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко подробно рассказал о новых ограничениях на передвижение.

Об этом он рассказал во время онлайн пресс-брифинга Минздрава.

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Здоровым людям, находящимся на самоизоляции, из дома можно будет выходить не более чем дважды в неделю и только при необходимости: в аптеку или магазин за товарами первой необходимости.

Людям, которые будут находиться на самоизоляции, разрешается выходить в определенный период времени в аптеки и магазины, которые находятся на расстоянии не более 2 километров в радиусе их места изоляции для приобретения товаров первой необходимости,
– заявил Ляшко.

Зато больным коронавирусом вообще нельзя выходить из дома. Патрульная полиция имеет право остановить и проверить документы. При себе они будут иметь специальное приложение, с помощью которого будут проверять, не является ли человек контактным.

Согласно результатам проверок можно будет привлекать к админответственности... Что касается больных – наша просьба вообще не выходить. Это будет контролироваться и контролироваться жестко. Мы делаем все, чтобы люди, которые лечатся от коронавируса дома, получали все необходимое: и препараты, и питание,
– добавил он.

Кроме того, постановлением правительства ввели ряд ограничений для людей, старше 60 лет.

Это обусловлено тем, что это самая большая группа риска, у этих людей больше хронических болезней, которые приводят к летальным исходам,
– подытожил Ляшко.

Также Виктор Ляшко призвал украинцев быть ответственными, чтобы не допустить коллапса системы здравоохранения. Он в очередной раз попросил граждан не выходить из дома без крайней необходимости.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Здоровье Лечение Полиция Виктор Ляшко Коронавирус COVID-19 Министерство здравоохранения Украины
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