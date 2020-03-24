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В Украине ввели почасовую оплату для медиков, которые лечат больных коронавирусом

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23 марта Кабмин ввел почасовую оплату медикам и другим работникам, которые занимаются лечением коронавирусной болезни Covid-19.

Это постановление Кабмин утвердил на внеочередном заседании правительства, сообщает Интерфакс-Украина.

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Напомним, что ранее глава Минздрава Илья Емец пообещал, что выступит с такой инициативой на заседании правительства.

Он отметил, что в условиях распространения коронавируса врачи и другой медицинский персонал находятся в эпицентре борьбы с вирусом, следовательно нуждаются в дополнительной поддержке и защите.

Защитим врача – спасем украинцев. Вот философия, которую сегодня должны исповедовать все,
– заявил он.

Где в Украине зафиксировали случаи коронавируса:

  • Киев – 29 случаев;
  • Черновицкая область – 38 случаев (1 летальный)
  • Киевская область – 15 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 5 случаев (1 летальный)
  • Житомирская область – 2 случая (1 летальный)
  • Днепропетровская область – 2 случая;
  • Тернопольская область – 2 случая;
  • Львовская область – 2 случая;
  • Донецкая область – 1 случай;
  • Черкасская область – 1 случай.


Как защитить себя от коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Здоровье Лечение Кабинет Министров Украины Больница
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