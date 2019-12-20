В Украине выбрали лучшего семейного врача: что известно о ее работе

В Украине назвали лучшего семейного врача Украины – ею стала львовянка Ирина Гнатив, которую поддержали более 10 тысяч человек.

В целом на учете у семейного врача почти две тысячи человек.

"На самом деле, не успеваю. Люди порой обижаются, потому что я не могу уделить должного внимания. Но мы созваниваемся, мы на телефоне постоянно онлайн. Человек может прийти и после работы, я открою дверь и приму", – рассказала Ирина Гнатив.

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Пациенты уверены: их врач – лучшая. Следовательно, активно поддержали Ирину Игната на конкурсе "Семейный врач 2019 года". За такое звание она соревновалась с более чем 20 другими медиками из Украины. Победителя определяли онлайн. Голоса за Ирину онлайн отдали более десяти тысяч человек – и пациенты, и коллеги с друзьями.



Ирина Гнатив

В первую очередь, это хороший человек. Когда молодой специалист приходит впервые на работу после университета – это страшно. Но под ее руководством мы эти препятствия преодолеваем,

– сказала семейная врач Анна Величко.

Одно из главных достижений Ирины Гнатив – обновление лаборатории, где результаты анализа пациенты получают меньше, чем за минуту. И останавливаться медик на этом не собирается.

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"Хочется еще больше работать, больше развивать медицину в этом моем селе – Давидов. Это мой родной дом, фактически, и я хочу, чтобы у меня было лучшее", – подчеркнула Ирина Гнатив.