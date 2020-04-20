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В Украине выявили 5 710 случаев заражения коронавирусом

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В Украине обнаружили новые случаи заражения коронавирусом / Unsplash

В Украине лабораторно подтвердили 261 новый случай инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава. В Украине – 5 710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели

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За сутки зафиксирован 261 новый случай. Больше всего больных обнаружили в Черновицкой области – 906.

Количество подтвержденных случаев коронавируса по областям

  • Винницкая область — 330 случаев;
  • Волынская область — 158 случаев;
  • Днепропетровская область — 118 случаев;
  • Донецкая область — 16 случаев;
  • Житомирская область — 226 случаев;
  • Закарпатская область — 196 случаев;
  • Запорожская область — 134 случая;
  • Ивано-Франковская область — 512 случаев;
  • Кировоградская область — 246 случаев;
  • г. Киев — 850 случаев;
  • Киевская область — 333 случая;
  • Львовская область-253 случая;
  • Луганская область — 24 случая;
  • Николаевская область — 37 случаев;
  • Одесская область — 137 случаев;
  • Полтавская область — 63 случая;
  • Ровненская область — 312 случаев;
  • Сумская область — 83 случая;
  • Тернопольская область — 414 случаев;
  • Харьковская область — 73 случая;
  • Херсонская область — 63 случая;
  • Хмельницкая область — 49 случаев;
  • Черновицкая область — 906 случаев;
  • Черкасская область — 165 случаев;
  • Черниговская область — 12 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 20 апреля 2020 года в Центр поступило 454 сообщения о подозрении на COVID-19. В целом с начала эпидемии таких сообщений – 17 822.


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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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