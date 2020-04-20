В Украине выявили 5 710 случаев заражения коронавирусом
В Украине лабораторно подтвердили 261 новый случай инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава. В Украине – 5 710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели
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За сутки зафиксирован 261 новый случай. Больше всего больных обнаружили в Черновицкой области – 906.
Количество подтвержденных случаев коронавируса по областям
- Винницкая область — 330 случаев;
- Волынская область — 158 случаев;
- Днепропетровская область — 118 случаев;
- Донецкая область — 16 случаев;
- Житомирская область — 226 случаев;
- Закарпатская область — 196 случаев;
- Запорожская область — 134 случая;
- Ивано-Франковская область — 512 случаев;
- Кировоградская область — 246 случаев;
- г. Киев — 850 случаев;
- Киевская область — 333 случая;
- Львовская область-253 случая;
- Луганская область — 24 случая;
- Николаевская область — 37 случаев;
- Одесская область — 137 случаев;
- Полтавская область — 63 случая;
- Ровненская область — 312 случаев;
- Сумская область — 83 случая;
- Тернопольская область — 414 случаев;
- Харьковская область — 73 случая;
- Херсонская область — 63 случая;
- Хмельницкая область — 49 случаев;
- Черновицкая область — 906 случаев;
- Черкасская область — 165 случаев;
- Черниговская область — 12 случаев.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По состоянию на утро 20 апреля 2020 года в Центр поступило 454 сообщения о подозрении на COVID-19. В целом с начала эпидемии таких сообщений – 17 822.
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