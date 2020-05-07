В Украине выздоровел пациент, дольше всех болел коронавирусом

В Одессе оправился от коронавируса 24-летний Максим Головкин, у которого первым в городе лабораторно подтвердили заражение COVID-19.

Парень был болен COVID-19 дольше всех украинцев, сообщает ТСН.

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55 дней он находился в жесткой самоизоляции. Даже после того, как исчезли все симптомы заболевания, тесты все равно показывали положительный результат.

6 мая, парень написал в соцсети Instagram под фото негативного теста ПЦР: "Официально выздоровел! Свобода". По его словам, он чувствует себя хорошо и абсолютно здоровым. Медики не могут объяснить, почему парень так долго не мог выздороветь.

Максим Головкин рассказал, что большую часть времени живет в США. И американские исследования показывают, что зараженные обычно выздоравливают на 10-14 день. Если за этот срок не появляются симптомы, то это означает, что человек, который находится в изоляции, здоров.

Скорее всего, вирус он подхватил в США в марте. Почувствовал себя плохо после того, как вернулся оттуда. Наблюдались температура, пневмония.

Экспресс-тест показывал отрицательный результат. И только ПЦР-диагностика выявила коронавирус. У него быстро исчезли симптомы, но врачи настояли на дальнейшей изоляции.



ПЦР-тесты в Украине / Инфографика 24 канала

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