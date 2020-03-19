В Украине за сутки два новых подтвержденных случаях заражения коронавирусом
19 марта в Украине обнаружили 2 новых случая инфицирования коронавирусом Covid-19.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения.
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"Сегодня, 19 марта, лабораторно подтверждено 2 новых случая инфицирования COVID-19: один случай в г. Киеве, еще один – в Житомире. Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение", – говорится в сообщении Минздрава.
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