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В Украине за сутки два новых подтвержденных случаях заражения коронавирусом

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19 марта в Украине обнаружили 2 новых случая инфицирования коронавирусом Covid-19.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

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"Сегодня, 19 марта, лабораторно подтверждено 2 новых случая инфицирования COVID-19: один случай в г. Киеве, еще один – в Житомире. Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение", – говорится в сообщении Минздрава.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение
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