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В Украине зафиксировали 13 184 случая коронавируса COVID-19

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Сколько в Украине больных коронавирусом: 6 мая
Сколько в Украине больных коронавирусом: 6 мая / pixabay.com

В течение последних суток коронавирусную инфекцию диагностировали у 487 украинцев. Таким образом, по состоянию на 6 мая 9:00 общее число больных COVID-19 в Украине составляет 13 184.

О ситуации с коронавирусом в Украине сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

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Из 13 184 инфицированных COVID-19 на территории страны, 2 927 пациентов уже выздоровели – повторный ПЦР-тест подтвердил отрицательный результат у этих людей. Среди больных – 905 детей и 2 251 медицинский работник.

К сожалению, 327 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью.

За последние сутки больше всего случаев заражения зафиксированы в Днепропетровской, Львовской, Черновицкой областях и в Киеве.

Степанов рассказал, что за последние сутки в Украине были произведены 6 303 исследования на коронавирус методом ПЦР.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Лечение Новости Украины Максим Степанов Министерство здравоохранения Украины Статистика Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье
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