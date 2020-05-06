В Украине зафиксировали 13 184 случая коронавируса COVID-19

В течение последних суток коронавирусную инфекцию диагностировали у 487 украинцев. Таким образом, по состоянию на 6 мая 9:00 общее число больных COVID-19 в Украине составляет 13 184.

О ситуации с коронавирусом в Украине сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

К теме Что делать, если у вас требуют деньги за тестирование или лечение COVID-19

Из 13 184 инфицированных COVID-19 на территории страны, 2 927 пациентов уже выздоровели – повторный ПЦР-тест подтвердил отрицательный результат у этих людей. Среди больных – 905 детей и 2 251 медицинский работник.

К сожалению, 327 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью.

За последние сутки больше всего случаев заражения зафиксированы в Днепропетровской, Львовской, Черновицкой областях и в Киеве.

Степанов рассказал, что за последние сутки в Украине были произведены 6 303 исследования на коронавирус методом ПЦР.

Новость дополняется…



Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье