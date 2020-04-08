В Украине зафиксировали 1668 случаев заражения коронавирусом: детали

С прошедших суток в Украине зарегистрировали 206 новых случаев заражения коронавирусом. Следовательно, по состоянию на утро 8 апреля, в стране зарегистрировано 1668 случаев COVID-19.

О новых случаях заражения сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.

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В Украине коронавирус обнаружили уже у 1668 людей. К сожалению, 52 из них умерли из-за осложнений, вызванных болезнью.

Но есть и хорошие новости, ведь повторный ПЦР-тест показал отрицательный результат у 35 пациентов. Это означает, что они выздоровели и могут вернуться к привычной жизни.

В каких областях Украины зафиксировали коронавирус:

Винницкая область – 89 случаев;

Волынская область – 36 случаев;

Днепропетровская область – 41 случай;

Донецкая область – 11 случаев;

Житомирская область – 21 случай;

Закарпатская область – 43 случая;

Запорожская область – 45 случаев;

Ивано-Франковская область – 198 случаев;

Кировоградская область – 57 случаев;

м. Киев – 256 случаев;

Киевская область – 120 случаев;

Львовская область – 36 случаев;

Луганская область – 3 случая;

Одесская область – 32 случая;

Полтавская область – 17 случаев;

Ровненская область – 44 случая;

Сумская область – 56 случаев;

Тернопольская область – 168 случаев;

Харьковская область – 5 случаев;

Херсонская область – 15 случаев;

Хмельницкая область – 15 случаев;

Черновицкая область – 273 случая;

Черкасская область – 80 случаев;

Черниговская область – 7 случаев.

За последние сутки Центр общественного здоровья получил 820 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию.

С начала 2020 года в Центр поступило 7205 сообщений о подозрении на COVID-19.

Важно: Данные по временно оккупированной АР Крым, городу Севастополю и некоторым районам Донецкой и Луганской областей отсутствуют.



Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала

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