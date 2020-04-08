В Украине зафиксировали 1668 случаев заражения коронавирусом: детали
С прошедших суток в Украине зарегистрировали 206 новых случаев заражения коронавирусом. Следовательно, по состоянию на утро 8 апреля, в стране зарегистрировано 1668 случаев COVID-19.
О новых случаях заражения сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.
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В Украине коронавирус обнаружили уже у 1668 людей. К сожалению, 52 из них умерли из-за осложнений, вызванных болезнью.
Но есть и хорошие новости, ведь повторный ПЦР-тест показал отрицательный результат у 35 пациентов. Это означает, что они выздоровели и могут вернуться к привычной жизни.
В каких областях Украины зафиксировали коронавирус:
- Винницкая область – 89 случаев;
- Волынская область – 36 случаев;
- Днепропетровская область – 41 случай;
- Донецкая область – 11 случаев;
- Житомирская область – 21 случай;
- Закарпатская область – 43 случая;
- Запорожская область – 45 случаев;
- Ивано-Франковская область – 198 случаев;
- Кировоградская область – 57 случаев;
- м. Киев – 256 случаев;
- Киевская область – 120 случаев;
- Львовская область – 36 случаев;
- Луганская область – 3 случая;
- Одесская область – 32 случая;
- Полтавская область – 17 случаев;
- Ровненская область – 44 случая;
- Сумская область – 56 случаев;
- Тернопольская область – 168 случаев;
- Харьковская область – 5 случаев;
- Херсонская область – 15 случаев;
- Хмельницкая область – 15 случаев;
- Черновицкая область – 273 случая;
- Черкасская область – 80 случаев;
- Черниговская область – 7 случаев.
За последние сутки Центр общественного здоровья получил 820 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию.
С начала 2020 года в Центр поступило 7205 сообщений о подозрении на COVID-19.
Важно: Данные по временно оккупированной АР Крым, городу Севастополю и некоторым районам Донецкой и Луганской областей отсутствуют.
Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала
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