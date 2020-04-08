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В Украине зафиксировали 1668 случаев заражения коронавирусом: детали

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В Украине 1668 случаев коронавируса / Unsplash

С прошедших суток в Украине зарегистрировали 206 новых случаев заражения коронавирусом. Следовательно, по состоянию на утро 8 апреля, в стране зарегистрировано 1668 случаев COVID-19.

О новых случаях заражения сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.

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В Украине коронавирус обнаружили уже у 1668 людей. К сожалению, 52 из них умерли из-за осложнений, вызванных болезнью.

Но есть и хорошие новости, ведь повторный ПЦР-тест показал отрицательный результат у 35 пациентов. Это означает, что они выздоровели и могут вернуться к привычной жизни.

В каких областях Украины зафиксировали коронавирус:

  • Винницкая область – 89 случаев;
  • Волынская область – 36 случаев;
  • Днепропетровская область – 41 случай;
  • Донецкая область – 11 случаев;
  • Житомирская область – 21 случай;
  • Закарпатская область – 43 случая;
  • Запорожская область – 45 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 198 случаев;
  • Кировоградская область – 57 случаев;
  • м. Киев – 256 случаев;
  • Киевская область – 120 случаев;
  • Львовская область – 36 случаев;
  • Луганская область – 3 случая;
  • Одесская область – 32 случая;
  • Полтавская область – 17 случаев;
  • Ровненская область – 44 случая;
  • Сумская область – 56 случаев;
  • Тернопольская область – 168 случаев;
  • Харьковская область – 5 случаев;
  • Херсонская область – 15 случаев;
  • Хмельницкая область – 15 случаев;
  • Черновицкая область – 273 случая;
  • Черкасская область – 80 случаев;
  • Черниговская область – 7 случаев.

За последние сутки Центр общественного здоровья получил 820 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию.

С начала 2020 года в Центр поступило 7205 сообщений о подозрении на COVID-19.

Важно: Данные по временно оккупированной АР Крым, городу Севастополю и некоторым районам Донецкой и Луганской областей отсутствуют.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Статистика Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Лечение
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