В Украине зафиксировали 2513 случаев коронавируса
По состоянию на утро 11 апреля в Украине подтвердили 2513 случаев заболевания коронавирусом. Из них 73 человека умерли, а 79 выздоровели.
Об этом информирует Минздрав.
Новость дополняется.
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