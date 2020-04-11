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В Украине зафиксировали 2513 случаев коронавируса

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В Украине подтвердили новые случаи коронавируса / Getty Images

По состоянию на утро 11 апреля в Украине подтвердили 2513 случаев заболевания коронавирусом. Из них 73 человека умерли, а 79 выздоровели.

Об этом информирует Минздрав.

Новость дополняется.

 

Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Новости Украины Новости Здоровье Коронавирус в Украине Здоровье Лечение Жертвы Карантин в Украине 2020
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