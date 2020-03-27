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В Украине зафиксировали 310 случаев коронавируса: Минздав

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Коронавирус в Украине: 310 случаев заражения

За сутки в Украине обнаружили 92 новых случаев заражения COVID-19. Поэтому, по состоянию на вечер 27 марта в Украине зарегистрировали 310 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом пресс-служба Минздрава сообщила в телеграм-канале Коронавирус_инфо.

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Известно о 5 летальных исходах в результате осложнений, вызванных болезнью. В тоже время 4 человека выздоровели и их уже выписали из больницы.

 

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Важность карантина / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение
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