В Украине зафиксировали 32 новых случая коронавируса: детали

За сутки в Украине выявлено 32 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом количество случаев коронавируса возросло до 145, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел.

Сегодня коронавирус зафиксировали в Тернопольской, Одесской, Винницкой и Сумской областях. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Актуально В Одесской области уже 4 случая заражения коронавирусом

Важно! Кабинет Министров ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Карантинные меры продлили до 24 апреля. Поэтому закрыли все ТРЦ, рестораны, кафе, метро, кинотеатры и запретили железнодорожные, авиа, автобусные и междугородние пассажирские перевозки.

Новость дополняется