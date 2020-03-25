В Украине зафиксировали 32 новых случая коронавируса: детали
За сутки в Украине выявлено 32 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом количество случаев коронавируса возросло до 145, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел.
Сегодня коронавирус зафиксировали в Тернопольской, Одесской, Винницкой и Сумской областях. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Актуально В Одесской области уже 4 случая заражения коронавирусом
Важно! Кабинет Министров ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Карантинные меры продлили до 24 апреля. Поэтому закрыли все ТРЦ, рестораны, кафе, метро, кинотеатры и запретили железнодорожные, авиа, автобусные и междугородние пассажирские перевозки.
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