В Украине зафиксировали 897 случаев коронавируса
За последние сутки в Украине зарегистрировали 93 новых случая коронавируса. Следовательно, по состоянию на вечер 2 апреля, в стране COVID-19 диагностировали у 897 пациентов.
О новых случаях инфицирования COVID-19 на территории страны сообщает пресс-служба Минздрава.
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По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:00 2 апреля в Украине подтвердили 897 случаев заражения COVID-19. У 19 человек повторный ПЦР-тест показал отрицательный результат – это означает, что они уже выздоровели.
Зато 22 человека умерли из-за осложнений, вызванных болезнью.
Как отличить коронавирус от схожих инфекций / Инфографика 24 канала
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