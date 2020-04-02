В Украине зафиксировали 897 случаев коронавируса

За последние сутки в Украине зарегистрировали 93 новых случая коронавируса. Следовательно, по состоянию на вечер 2 апреля, в стране COVID-19 диагностировали у 897 пациентов.

О новых случаях инфицирования COVID-19 на территории страны сообщает пресс-служба Минздрава.

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По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:00 2 апреля в Украине подтвердили 897 случаев заражения COVID-19. У 19 человек повторный ПЦР-тест показал отрицательный результат – это означает, что они уже выздоровели.

Зато 22 человека умерли из-за осложнений, вызванных болезнью​.



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