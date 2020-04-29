В Украине зафиксировали 9866 случаев заражения COVID-19

В течение последних суток COVID-19 обнаружили у 456 человек. Следовательно, по состоянию на 9:00 29 апреля в Украине зарегистрировано 9866 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

О новых случаях заражения коронавирусом на территории страны во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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За все время в Украине зарегистрировали 9866 случаев заражения коронавирусом. Из них 1976 медработников и 672 ребенка​. В общем от осложнений, вызванных болезнью умерли 250 человек, 11 из которых за прошедшие сутки.

Но есть и хорошие новости, ведь болезнь сумели преодолеть 1103 пациента – повторный ПЦР-тест показал у них отрицательный результат. Со вчерашнего дня успели выздороветь 111 человек.

Больше всего новых случаев заражения зарегистрировали в Тернопольской и Черновицкой областях и в Киеве.

Коронавирус в областях Украины по состоянию на 28 апреля:

Винницкая область – 412 случаев;

Волынская область – 271 случай;

Днепропетровская область – 323 случая;

Донецкая область – 52 случая;

Житомирская область – 357 случаев;

Закарпатская область – 403 случая;

Запорожская область – 228 случаев;

Ивано-Франковская область – 821 случай;

Кировоградская область – 377 случаев;

Киев – 1341 случай;

Киевская область – 643 случая;

Львовская область – 405 случаев;

Луганская область – 33 случая;

Николаевская область – 116 случаев;

Одесская область – 261 случай;

Полтавская область – 188 случаев;

Ровненская область – 588 случаев;

Сумская область – 98 случаев;

Тернопольская область – 708 случаев;

Харьковская область – 237 случаев;

Херсонская область – 111 случаев;

Хмельницкая область – 81 случай;

Черновицкая область – 1489 случаев;

Черкасская область – 282 случая;

Черниговская область – 41 случай.

Обратите внимание! В статистике отсутствуют данные с временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также из оккупированной АР Крым и города Севастополя.

За минувшие сутки в Центр общественного здоровья поступило 1230 сообщений о подозрении на наличие коронавирусной инфекции. Всего с начала 2020 года в Центр поступило 27 846 таких сообщений.



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