В Украине зафиксировали 9866 случаев заражения COVID-19
В течение последних суток COVID-19 обнаружили у 456 человек. Следовательно, по состоянию на 9:00 29 апреля в Украине зарегистрировано 9866 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
О новых случаях заражения коронавирусом на территории страны во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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За все время в Украине зарегистрировали 9866 случаев заражения коронавирусом. Из них 1976 медработников и 672 ребенка. В общем от осложнений, вызванных болезнью умерли 250 человек, 11 из которых за прошедшие сутки.
Но есть и хорошие новости, ведь болезнь сумели преодолеть 1103 пациента – повторный ПЦР-тест показал у них отрицательный результат. Со вчерашнего дня успели выздороветь 111 человек.
Больше всего новых случаев заражения зарегистрировали в Тернопольской и Черновицкой областях и в Киеве.
Коронавирус в областях Украины по состоянию на 28 апреля:
- Винницкая область – 412 случаев;
- Волынская область – 271 случай;
- Днепропетровская область – 323 случая;
- Донецкая область – 52 случая;
- Житомирская область – 357 случаев;
- Закарпатская область – 403 случая;
- Запорожская область – 228 случаев;
- Ивано-Франковская область – 821 случай;
- Кировоградская область – 377 случаев;
- Киев – 1341 случай;
- Киевская область – 643 случая;
- Львовская область – 405 случаев;
- Луганская область – 33 случая;
- Николаевская область – 116 случаев;
- Одесская область – 261 случай;
- Полтавская область – 188 случаев;
- Ровненская область – 588 случаев;
- Сумская область – 98 случаев;
- Тернопольская область – 708 случаев;
- Харьковская область – 237 случаев;
- Херсонская область – 111 случаев;
- Хмельницкая область – 81 случай;
- Черновицкая область – 1489 случаев;
- Черкасская область – 282 случая;
- Черниговская область – 41 случай.
Обратите внимание! В статистике отсутствуют данные с временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также из оккупированной АР Крым и города Севастополя.
За минувшие сутки в Центр общественного здоровья поступило 1230 сообщений о подозрении на наличие коронавирусной инфекции. Всего с начала 2020 года в Центр поступило 27 846 таких сообщений.
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