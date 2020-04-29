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В Украине зафиксировали 9866 случаев заражения COVID-19

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Коронавирус в Украине 29 апреля: статистика
Коронавирус в Украине 29 апреля: статистика / Unsplash

В течение последних суток COVID-19 обнаружили у 456 человек. Следовательно, по состоянию на 9:00 29 апреля в Украине зарегистрировано 9866 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

О новых случаях заражения коронавирусом на территории страны во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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За все время в Украине зарегистрировали 9866 случаев заражения коронавирусом. Из них 1976 медработников и 672 ребенка​. В общем от осложнений, вызванных болезнью умерли 250 человек, 11 из которых за прошедшие сутки.

Но есть и хорошие новости, ведь болезнь сумели преодолеть 1103 пациента – повторный ПЦР-тест показал у них отрицательный результат. Со вчерашнего дня успели выздороветь 111 человек.

Больше всего новых случаев заражения зарегистрировали в Тернопольской и Черновицкой областях и в Киеве.

Коронавирус в областях Украины по состоянию на 28 апреля:

  • Винницкая область – 412 случаев;
  • Волынская область – 271 случай;
  • Днепропетровская область – 323 случая;
  • Донецкая область – 52 случая;
  • Житомирская область – 357 случаев;
  • Закарпатская область – 403 случая;
  • Запорожская область – 228 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 821 случай;
  • Кировоградская область – 377 случаев;
  • Киев – 1341 случай;
  • Киевская область – 643 случая;
  • Львовская область – 405 случаев;
  • Луганская область – 33 случая;
  • Николаевская область – 116 случаев;
  • Одесская область – 261 случай;
  • Полтавская область – 188 случаев;
  • Ровненская область – 588 случаев;
  • Сумская область – 98 случаев;
  • Тернопольская область – 708 случаев;
  • Харьковская область – 237 случаев;
  • Херсонская область – 111 случаев;
  • Хмельницкая область – 81 случай;
  • Черновицкая область – 1489 случаев;
  • Черкасская область – 282 случая;
  • Черниговская область – 41 случай.

Обратите внимание! В статистике отсутствуют данные с временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также из оккупированной АР Крым и города Севастополя.

За минувшие сутки в Центр общественного здоровья поступило 1230 сообщений о подозрении на наличие коронавирусной инфекции. Всего с начала 2020 года в Центр поступило 27 846 таких сообщений.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Максим Степанов Министерство здравоохранения Украины Статистика Новости Здоровье Здоровье Лечение
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