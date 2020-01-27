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В Украине зафиксировали случай коронавируса – уточнено

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Коронавирус в Украине / Getty Images

В Киеве подтвердили случай заражения коронавирусом. Впрочем, как выяснилось впоследствии, этот не китайский вирус 2019-nCoV.

В Киеве подтвердили первый случай заражения коронавирусом, пишет Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины на своей странице в Facebook.

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Анализ на наличие коронавируса у одного пациента подтвердил "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины".

Лабораторный центр сообщил, что в период последнего эпидсезона учреждениями здравоохранения, осуществляющими дозорный эпидемиологический надзор за больными гриппоподобными заболеваниями, доставлены в вирусологическую лабораторию ГУ "КМЛЦ МОЗ Украины" 73 образца для исследования на грипп.

Согласно результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР, получено 12 положительных результатов:

  • грипп А (H1N1) – 3;
  • грипп А нетипированный – 1;
  • грипп В – 3;
  • аденовирус – 2;
  • бокавирус – 1;
  • коронавирус – 1;
  • риновирус – 1;

Эпиднадзор за гриппом и ОРВИ продолжается.


В Киевском городском лабораторном центре Минздрава Украины подтвердили, что это не китайский коронавирус

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Теги: Новости Здоровье Здоровая жизнь Здоровье
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