В Украине зафиксировали случай коронавируса – уточнено
В Киеве подтвердили случай заражения коронавирусом. Впрочем, как выяснилось впоследствии, этот не китайский вирус 2019-nCoV.
В Киеве подтвердили первый случай заражения коронавирусом, пишет Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины на своей странице в Facebook.
К теме: Сколько людей заболело вирусом из Китая и в каких странах: онлайн-карта
Анализ на наличие коронавируса у одного пациента подтвердил "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины".
Лабораторный центр сообщил, что в период последнего эпидсезона учреждениями здравоохранения, осуществляющими дозорный эпидемиологический надзор за больными гриппоподобными заболеваниями, доставлены в вирусологическую лабораторию ГУ "КМЛЦ МОЗ Украины" 73 образца для исследования на грипп.
Согласно результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР, получено 12 положительных результатов:
- грипп А (H1N1) – 3;
- грипп А нетипированный – 1;
- грипп В – 3;
- аденовирус – 2;
- бокавирус – 1;
- коронавирус – 1;
- риновирус – 1;
Эпиднадзор за гриппом и ОРВИ продолжается.
В Киевском городском лабораторном центре Минздрава Украины подтвердили, что это не китайский коронавирус
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.