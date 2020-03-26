В Украине зафиксировали уже 156 случаев коронавируса
В Украине по состоянию на утро 26 марта зафиксировали уже 156 случаев заболевания коронавирусом Covid-19. К сожалению, пять человек умерли.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения в фейсбуке. В ведомстве уточнили, что за последние сутки в нашей стране зафиксировали аж 43 новых случая.
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По состоянию на 10:00 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них – 5 летальных, а 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы,
– заявили в Минздраве.
Где в Украине обнаружили случаи коронавируса:
- Винницкая область — 1 случай;
- Волынская область. — 2 случая;
- Днепропетровская область — 2;
- Донецкая область — 1;
- Запорожская область — 7;
- Житомирская область — 2 (1 летальный);
- Ивано-Франковская область — 16 (2 летальных);
- Киевская область — 24;
- Львовская область — 2;
- Луганская область — 1;
- Одесская область — 4;
- Тернопольская область — 15 (1 летальный);
- Херсонская область — 1;
- Черновицкая область — 42 (1 летальный);
- Черкасская область — 2 случая;
- Киев – 34 случая.
Заметим, с начала года в Украине исследовали более 1000 образцов с подозрением на коронавирус. Только за последние сутки таких было 183.
Карантин в Украине из-за коронавируса: главное
- С 12 марта в Украине ввели общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля. Однако Кабмин 25 марта продлил его еще на месяц – до 24 апреля.
- Государство уже закрыло свои границы для иностранцев, а с 18 марта запрещены железнодорожные, авиа, автобусные междугородние пассажирские перевозки. С 27 марта правительство предлагает полностью закрыть границы для пассажирских перевозок.
- По всей Украине введена чрезвычайная ситуация. Чем чрезвычайная ситуация отличается от чрезвычайного положения, и что это такое – читайте здесь.
- На время карантина не работают все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе, кинотеатры и тому подобное. Исключение – аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки, страховые компании.
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