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В Украине зафиксировали уже 156 случаев коронавируса

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В Украине по состоянию на утро 26 марта зафиксировали уже 156 случаев заболевания коронавирусом Covid-19. К сожалению, пять человек умерли.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в фейсбуке. В ведомстве уточнили, что за последние сутки в нашей стране зафиксировали аж 43 новых случая.

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По состоянию на 10:00 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них – 5 летальных, а 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы,
– заявили в Минздраве.

Где в Украине обнаружили случаи коронавируса:

  • Винницкая область — 1 случай;
  • Волынская область. — 2 случая;
  • Днепропетровская область — 2;
  • Донецкая область — 1;
  • Запорожская область — 7;
  • Житомирская область — 2 (1 летальный);
  • Ивано-Франковская область — 16 (2 летальных);
  • Киевская область — 24;
  • Львовская область — 2;
  • Луганская область — 1;
  • Одесская область — 4;
  • Тернопольская область — 15 (1 летальный);
  • Херсонская область — 1;
  • Черновицкая область — 42 (1 летальный);
  • Черкасская область — 2 случая;
  • Киев – 34 случая.

Заметим, с начала года в Украине исследовали более 1000 образцов с подозрением на коронавирус. Только за последние сутки таких было 183.

Карантин в Украине из-за коронавируса: главное

  • С 12 марта в Украине ввели общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля. Однако Кабмин 25 марта продлил его еще на месяц – до 24 апреля.
  • Государство уже закрыло свои границы для иностранцев, а с 18 марта запрещены железнодорожные, авиа, автобусные междугородние пассажирские перевозки. С 27 марта правительство предлагает полностью закрыть границы для пассажирских перевозок.
  • По всей Украине введена чрезвычайная ситуация. Чем чрезвычайная ситуация отличается от чрезвычайного положения, и что это такое – читайте здесь.
  • На время карантина не работают все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе, кинотеатры и тому подобное. Исключение – аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки, страховые компании.


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Автор: Наталья Боднар
Теги: Коронавирус Covid-19 Здоровье Коронавирус в Украине Новости Украины Новости Здоровье Министерство здравоохранения Украины Здоровая жизнь
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