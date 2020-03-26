В Украине зафиксировали уже 156 случаев коронавируса

В Украине по состоянию на утро 26 марта зафиксировали уже 156 случаев заболевания коронавирусом Covid-19. К сожалению, пять человек умерли.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в фейсбуке. В ведомстве уточнили, что за последние сутки в нашей стране зафиксировали аж 43 новых случая.

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По состоянию на 10:00 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них – 5 летальных, а 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы,

– заявили в Минздраве.

Где в Украине обнаружили случаи коронавируса:

Винницкая область — 1 случай;

Волынская область. — 2 случая;

Днепропетровская область — 2;

Донецкая область — 1;

Запорожская область — 7;

Житомирская область — 2 (1 летальный);

Ивано-Франковская область — 16 (2 летальных);

Киевская область — 24;

Львовская область — 2;

Луганская область — 1;

Одесская область — 4;

Тернопольская область — 15 (1 летальный);

Херсонская область — 1;

Черновицкая область — 42 (1 летальный);

Черкасская область — 2 случая;

Киев – 34 случая.

Заметим, с начала года в Украине исследовали более 1000 образцов с подозрением на коронавирус. Только за последние сутки таких было 183.

Карантин в Украине из-за коронавируса: главное

С 12 марта в Украине ввели общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля. Однако Кабмин 25 марта продлил его еще на месяц – до 24 апреля.

Государство уже закрыло свои границы для иностранцев, а с 18 марта запрещены железнодорожные, авиа, автобусные междугородние пассажирские перевозки. С 27 марта правительство предлагает полностью закрыть границы для пассажирских перевозок.

По всей Украине введена чрезвычайная ситуация. Чем чрезвычайная ситуация отличается от чрезвычайного положения, и что это такое – читайте здесь.

На время карантина не работают все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе, кинотеатры и тому подобное. Исключение – аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки, страховые компании.



Как отличить коронавирус от других заболеваний / Инфографика 24 канала

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