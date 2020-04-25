В Украине зафиксировано 8 125 случаев заражения коронавирусом
В Украине зафиксировано 8 125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, за последние сутки было выявлено 478 новых зараженных.
О количестве больных сообщила пресс-служба Минздрава.
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По состоянию на 9:00 25 апреля в Украине 8 125 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели.
За сутки зафиксировано 478 новых случаев. Из них – 42 детей и 116 медиков.
138 человек госпитализированы. За сутки умерло 8 человек.
Коронавирус по областям:
Винницкая область – 377 случаев;
Волынская область – 212 случаев;
Днепропетровская область – 240 случаев;
Донецкая область – 27 случаев;
Житомирская область – 337 случаев;
Закарпатская область – 286 случаев;
Запорожская область – 171 случай;
Ивано-Франковская область – 700 случаев;
Кировоградская область – 306 случаев;
г. Киев – 1159 случаев;
Киевская область – 519 случаев;
Львовская область – 317 случаев;
Луганская область – 28 случаев;
Николаевская область – 103 случая;
Одесская область – 183 случая;
Полтавская область – 169 случаев;
Ровненская область – 483 случая;
Сумская область – 94 случая;
Тернопольская область – 565 случаев;
Харьковская область – 125 случаев;
Херсонская область – 79 случаев;
Хмельницкая область – 66 случаев;
Черновицкая область – 1 308 случаев;
Черкасская область – 249 случаев;
Черниговская область – 22 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
В Центр общественного здоровья Украины поступило 1451 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 23 969 сообщений о подозрении на COVID-19.
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