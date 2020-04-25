В Украине зафиксировано 8 125 случаев заражения коронавирусом

В Украине зафиксировано 8 125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, за последние сутки было выявлено 478 новых зараженных.

О количестве больных сообщила пресс-служба Минздрава.

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По состоянию на 9:00 25 апреля в Украине 8 125 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели.

За сутки зафиксировано 478 новых случаев. Из них – 42 детей и 116 медиков.

138 человек госпитализированы. За сутки умерло 8 человек.

Коронавирус по областям:

Винницкая область – 377 случаев;

Волынская область – 212 случаев;

Днепропетровская область – 240 случаев;

Донецкая область – 27 случаев;

Житомирская область – 337 случаев;

Закарпатская область – 286 случаев;

Запорожская область – 171 случай;

Ивано-Франковская область – 700 случаев;

Кировоградская область – 306 случаев;

г. Киев – 1159 случаев;

Киевская область – 519 случаев;

Львовская область – 317 случаев;

Луганская область – 28 случаев;

Николаевская область – 103 случая;

Одесская область – 183 случая;

Полтавская область – 169 случаев;

Ровненская область – 483 случая;

Сумская область – 94 случая;

Тернопольская область – 565 случаев;

Харьковская область – 125 случаев;

Херсонская область – 79 случаев;

Хмельницкая область – 66 случаев;

Черновицкая область – 1 308 случаев;

Черкасская область – 249 случаев;

Черниговская область – 22 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В Центр общественного здоровья Украины поступило 1451 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 23 969 сообщений о подозрении на COVID-19.

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