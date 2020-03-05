В Украине закроют школы и ограничат массовые мероприятия из-за распространения коронавируса

В ближайшее время в Украине могут ввести ограничительные противоэпидемические мероприятия из-за распространения коронавируса. В частности, власти могут запретить проведение массовых мероприятий, конференций, спортивных мероприятий. Также временно могут приостановить учебный процесс в школах. В то же время в Минздраве конкретных дат пока не назвали.

Об этом заявил Виктор Ляшко во время брифинга в Новых Санжарах, где сегодня, 5 марта, закончилась 14-дневная обсервация украинцев и иностранцев, которые были эвакуированы из эпицентра вспышки коронавируса – китайского города Ухань.

Важно: В Черновцах госпитализировали еще двоих людей с подозрением на коронавирус

Он также попросил украинцев не скупать массово медицинские маски. По его словам, это обманчивая защита.

Это обманчивое чувство безопасности. Маска одевается только на человека, у которого есть симптомы острой респираторной вирусной болезни, и именно только в тех случаях нужно ее носить. Мы не должны создавать ажиотаж там, где его не должно быть,

– отметил врач.

Ситуация с коронавирусом в Украине: последние новости

Сейчас коронавирус обнаружили только у одного черновчанина. Он вместе с женой путешествовал в Италию через Румынию. Жена зараженного украинца находится на обсервации. Образцы анализов еще 4 буковинцев с подозрением на коронавирус 4 марта отправили в вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья для тестирования на наличие covid-19.

После этого местные жители вышли на митинг, призывая изолировать женщину. 4 марта ее поместили на обсервацию в военный госпиталь.

Сегодня, 5 марта, еще двоих человек отправили в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы. Они недавно вернулись из Италии, где продолжается вспышка коронавируса.

Они недавно вернулись из Италии, где продолжается вспышка коронавируса. Тем временем Черновицкая городская власть дала распоряжение дезинфицировать весь общественный транспорт, чтобы избежать распространения коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует увеличение случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине. Кроме того, в страну скоро приедут еще две миссии ВОЗ. Одна миссия должна начаться 5 марта – она будет прорабатывать план готовности государства. Между тем на следующей неделе приедет миссия по вопросам лабораторной диагностики. Ее цель – максимально расшить диагностические методы в каждом регионе страны.

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Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала