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В Украине закроют школы и ограничат массовые мероприятия из-за распространения коронавируса

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Виктор Ляшко / kmu.gov.ua

В ближайшее время в Украине могут ввести ограничительные противоэпидемические мероприятия из-за распространения коронавируса. В частности, власти могут запретить проведение массовых мероприятий, конференций, спортивных мероприятий. Также временно могут приостановить учебный процесс в школах. В то же время в Минздраве конкретных дат пока не назвали.

Об этом заявил Виктор Ляшко во время брифинга в Новых Санжарах, где сегодня, 5 марта, закончилась 14-дневная обсервация украинцев и иностранцев, которые были эвакуированы из эпицентра вспышки коронавируса – китайского города Ухань.

Важно: В Черновцах госпитализировали еще двоих людей с подозрением на коронавирус

Он также попросил украинцев не скупать массово медицинские маски. По его словам, это обманчивая защита.

Это обманчивое чувство безопасности. Маска одевается только на человека, у которого есть симптомы острой респираторной вирусной болезни, и именно только в тех случаях нужно ее носить. Мы не должны создавать ажиотаж там, где его не должно быть,
– отметил врач.

Ситуация с коронавирусом в Украине: последние новости

  • Сейчас коронавирус обнаружили только у одного черновчанина. Он вместе с женой путешествовал в Италию через Румынию. Жена зараженного украинца находится на обсервации. Образцы анализов еще 4 буковинцев с подозрением на коронавирус 4 марта отправили в вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья для тестирования на наличие covid-19.
  • После этого местные жители вышли на митинг, призывая изолировать женщину. 4 марта ее поместили на обсервацию в военный госпиталь.
  • Сегодня, 5 марта, еще двоих человек отправили в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы. Они недавно вернулись из Италии, где продолжается вспышка коронавируса.
  • Тем временем Черновицкая городская власть дала распоряжение дезинфицировать весь общественный транспорт, чтобы избежать распространения коронавируса.
  • Всемирная организация здравоохранения прогнозирует увеличение случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине. Кроме того, в страну скоро приедут еще две миссии ВОЗ. Одна миссия должна начаться 5 марта – она будет прорабатывать план готовности государства. Между тем на следующей неделе приедет миссия по вопросам лабораторной диагностики. Ее цель – максимально расшить диагностические методы в каждом регионе страны.

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Автор: Эмал Наби
Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Здоровье Виктор Ляшко Министерство здравоохранения Украины Новости Здоровье Лечение
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