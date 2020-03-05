В Украине закроют школы и ограничат массовые мероприятия из-за распространения коронавируса
В ближайшее время в Украине могут ввести ограничительные противоэпидемические мероприятия из-за распространения коронавируса. В частности, власти могут запретить проведение массовых мероприятий, конференций, спортивных мероприятий. Также временно могут приостановить учебный процесс в школах. В то же время в Минздраве конкретных дат пока не назвали.
Об этом заявил Виктор Ляшко во время брифинга в Новых Санжарах, где сегодня, 5 марта, закончилась 14-дневная обсервация украинцев и иностранцев, которые были эвакуированы из эпицентра вспышки коронавируса – китайского города Ухань.
Важно: В Черновцах госпитализировали еще двоих людей с подозрением на коронавирус
Он также попросил украинцев не скупать массово медицинские маски. По его словам, это обманчивая защита.
Это обманчивое чувство безопасности. Маска одевается только на человека, у которого есть симптомы острой респираторной вирусной болезни, и именно только в тех случаях нужно ее носить. Мы не должны создавать ажиотаж там, где его не должно быть,
– отметил врач.
Ситуация с коронавирусом в Украине: последние новости
- Сейчас коронавирус обнаружили только у одного черновчанина. Он вместе с женой путешествовал в Италию через Румынию. Жена зараженного украинца находится на обсервации. Образцы анализов еще 4 буковинцев с подозрением на коронавирус 4 марта отправили в вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья для тестирования на наличие covid-19.
- После этого местные жители вышли на митинг, призывая изолировать женщину. 4 марта ее поместили на обсервацию в военный госпиталь.
- Сегодня, 5 марта, еще двоих человек отправили в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы. Они недавно вернулись из Италии, где продолжается вспышка коронавируса.
- Тем временем Черновицкая городская власть дала распоряжение дезинфицировать весь общественный транспорт, чтобы избежать распространения коронавируса.
- Всемирная организация здравоохранения прогнозирует увеличение случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине. Кроме того, в страну скоро приедут еще две миссии ВОЗ. Одна миссия должна начаться 5 марта – она будет прорабатывать план готовности государства. Между тем на следующей неделе приедет миссия по вопросам лабораторной диагностики. Ее цель – максимально расшить диагностические методы в каждом регионе страны.
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Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала