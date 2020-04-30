В Украине занято 158 коек интенсивной терапии с аппаратами ИВЛ из более чем двух тысяч

В Украине с 2 133 коек интенсивной терапии, выделенных для лечения пациентов с COVID-19, заняты 158.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время заседания согласительного совета Верховной Рады, пишет Интерфакс.

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По его словам, на сегодня из 2 133 коек интенсивной терапии, оборудованных кислородом и аппаратами ИВЛ, заняты 158.

Сегодня украинский врач не делает выбор, чтобы госпитализировать и оказывать медицинскую помощь определенной категории населения, как это было в ЕС... Мы все должны понимать, что за два месяца подготовить систему здравоохранения, которая эффективно справлялась бы с вызовами пандемии, очень трудно,

– сказал Ляшко.

Ляшко отметил, что каждый случай заражения коронавирусом медицинского работника будет рассматриваться как случай профессионального инфицирования с выплатами из фонда.

Также он вспомнил, что правительство дополнительно выделило средства на доплаты медикам за март.

"Правительство выделило средства, чтобы сделать в марте 300% надбавки медработникам. После анализа выплат мы увидели, что в регионах каждый посчитал, как захотел, и не учел проголосованный закон и постановление Кабмина. Поэтому Кабмин дополнительно выделил средства, которые направили на медучреждения для того, чтобы покрыть расходы и выплатить анонсированные надбавки.

За апрель будет оплачиваться другой тариф, и каждый медработник получит надбавку,

– добавил главный санитарный врач.



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