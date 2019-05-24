В Украине запретили 9 препаратов из-за опасного вещества

149 Читати новину українською
В Украине запретили сразу 11 известных препаратов
В Украине запретили сразу 11 известных препаратов / nieuws.kuleuven.be

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила запрет на реализацию и использование сразу 11 препаратов производства Украины, Франции, Польши и Италии. 9 из этих лекарств содержат вещество, приводящее к болезням сердца.

Такое решение ведомство приняло в четверг, 23 мая.

Читайте также: Запрет лекарств: какие препараты запретили в Украине

Под запрет попали такие препараты

Название 

Форма выпуска

Серия №

Название производителя

Страна

Панадол Беби

суспензия оральная, 120 мг/5 мл по 100 мл во флаконах № 1

Т017

Фармаклер

Франция

Спирт этиловый 96%

раствор для внешнего применения 96 % по 100 мл во флаконах

020319

ПАО "Химфармзавод "Красная звезда"

Украина

Инспирон

таблетки, покрытые пленочной оболочкой, по 80 мг, по 10 таблеток в блистере, 3 блистера в пачке

все серии

ПАО "Киевмедпрепарат"

Украина

Инспирон

сироп, 4 мг/мл по 150 мл во флаконе № 1

все серии

ПАО "Галичфарм"

Украина

Бронхомакс

сироп, 10 мг/5 мл по 100 мл во флаконах № 1, по 200 мл во флаконах № 1

все

ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье", Украина; ООО "Харьковское фармацевтическое предприятие "Здоровье народа", Украина

Украина

Фенспирида гидрохлорид

порошок (субстанция) в двойных пакетах из пленки полиэтиленовой для производства нестерильных лекарственных форм

все серии

Эрриджиерэ С.П.А.

Италия

Инспирон

сироп, 2 мг/мл, по 150 мл во флаконах № 1 в пачке

все серии

ПАО "Галичфарм"

Украина, г. Львов

Бронхомакс

таблетки, покрытые оболочкой, с модифицированным высвобождением по 80 мг, по 10 таблеток в блистере; по 2 или 3 блистера в коробке из картона

все

ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье", Украина; ООО "ФАРМЕКС ГРУПП", Украина

Украина

Амиспирон Ис

таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, по 0,08 г по 10 таблеток в блистере, по 1 или по 2 блистера в пачке из картона

все серии

Общество с дополнительной ответственностью "ИНТЕРХИМ"

Украина

Фосидал

сироп, 2 мг/мл по 150 мл во флаконе; по 1 флакону с мерной ложкой в коробке

все серии

МЕДАНА ФАРМА Акционерное Общество

Польша

Синуспал

сироп, 200 мг/100 мл по 100 мл во флаконе, по 1 флакону в пачке вместе с дозирующей ложкой

все серии

ПАО "Фармак"

Украина

Действующее вещество таких препаратов, как "Синуспал", "Амиспирон ИС", "Бронхомакс", "Инспирон", "Фенспирида гидрохлорид", – фенспирид – может привести к нарушению сердечного ритма, инфаркту миокарда, инфекционному или аллергическому поражению сердечной мышцы. Кроме проблем с сердцем фенспирид может вызвать такие побочные эффекты, как сонливость, боли в желчном, проблемы с кожей.

"Панадол Беби" запретили из-за маркировки на русском языке, а "Спирт этиловый" – из-за завышенности показателя "Оптическая длина".

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Смотровые площадки и открытые крыши Киева: фото и цены
сегодня
3968
Теги: Здоровье Новости Здоровье Сердечно-сосудистые заболевания Лекарства Медицина
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Какие продукты вызывают рак и стоит ли от них отказываться
17 мая 19:00 Какие продукты вызывают рак и стоит ли от них отказываться
Олександр Бевза 1016
Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
17 мая 13:59 Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
Олександр Бевза 1683
Каковы полезные свойства растительного молока
10 мая 14:30 Каковы полезные свойства растительного молока
Юлія Девда 324
Как занятия спортом влияет на работу мозга
6 мая 21:00 Как занятия спортом влияет на работу мозга
Олександр Бевза 627
Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение
5 мая 19:40 Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение
Олександр Бевза 2480
Новости
Больше новостей
Залиште відгук