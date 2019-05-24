В Украине запретили 9 препаратов из-за опасного вещества

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила запрет на реализацию и использование сразу 11 препаратов производства Украины, Франции, Польши и Италии. 9 из этих лекарств содержат вещество, приводящее к болезням сердца.

Такое решение ведомство приняло в четверг, 23 мая.

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Под запрет попали такие препараты

Название Форма выпуска Серия № Название производителя Страна Панадол Беби суспензия оральная, 120 мг/5 мл по 100 мл во флаконах № 1 Т017 Фармаклер Франция Спирт этиловый 96% раствор для внешнего применения 96 % по 100 мл во флаконах 020319 ПАО "Химфармзавод "Красная звезда" Украина Инспирон таблетки, покрытые пленочной оболочкой, по 80 мг, по 10 таблеток в блистере, 3 блистера в пачке все серии ПАО "Киевмедпрепарат" Украина Инспирон сироп, 4 мг/мл по 150 мл во флаконе № 1 все серии ПАО "Галичфарм" Украина Бронхомакс сироп, 10 мг/5 мл по 100 мл во флаконах № 1, по 200 мл во флаконах № 1 все ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье", Украина; ООО "Харьковское фармацевтическое предприятие "Здоровье народа", Украина Украина Фенспирида гидрохлорид порошок (субстанция) в двойных пакетах из пленки полиэтиленовой для производства нестерильных лекарственных форм все серии Эрриджиерэ С.П.А. Италия Инспирон сироп, 2 мг/мл, по 150 мл во флаконах № 1 в пачке все серии ПАО "Галичфарм" Украина, г. Львов Бронхомакс таблетки, покрытые оболочкой, с модифицированным высвобождением по 80 мг, по 10 таблеток в блистере; по 2 или 3 блистера в коробке из картона все ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье", Украина; ООО "ФАРМЕКС ГРУПП", Украина Украина Амиспирон Ис таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, по 0,08 г по 10 таблеток в блистере, по 1 или по 2 блистера в пачке из картона все серии Общество с дополнительной ответственностью "ИНТЕРХИМ" Украина Фосидал сироп, 2 мг/мл по 150 мл во флаконе; по 1 флакону с мерной ложкой в коробке все серии МЕДАНА ФАРМА Акционерное Общество Польша Синуспал сироп, 200 мг/100 мл по 100 мл во флаконе, по 1 флакону в пачке вместе с дозирующей ложкой все серии ПАО "Фармак" Украина

Действующее вещество таких препаратов, как "Синуспал", "Амиспирон ИС", "Бронхомакс", "Инспирон", "Фенспирида гидрохлорид", – фенспирид – может привести к нарушению сердечного ритма, инфаркту миокарда, инфекционному или аллергическому поражению сердечной мышцы. Кроме проблем с сердцем фенспирид может вызвать такие побочные эффекты, как сонливость, боли в желчном, проблемы с кожей.

"Панадол Беби" запретили из-за маркировки на русском языке, а "Спирт этиловый" – из-за завышенности показателя "Оптическая длина".

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