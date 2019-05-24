В Украине запретили 9 препаратов из-за опасного вещества
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила запрет на реализацию и использование сразу 11 препаратов производства Украины, Франции, Польши и Италии. 9 из этих лекарств содержат вещество, приводящее к болезням сердца.
Такое решение ведомство приняло в четверг, 23 мая.
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Под запрет попали такие препараты
|
Название
|
Форма выпуска
|
Серия №
|
Название производителя
|
Страна
|
Панадол Беби
|
суспензия оральная, 120 мг/5 мл по 100 мл во флаконах № 1
|
Т017
|
Фармаклер
|
Франция
|
Спирт этиловый 96%
|
раствор для внешнего применения 96 % по 100 мл во флаконах
|
020319
|
ПАО "Химфармзавод "Красная звезда"
|
Украина
|
Инспирон
|
таблетки, покрытые пленочной оболочкой, по 80 мг, по 10 таблеток в блистере, 3 блистера в пачке
|
все серии
|
ПАО "Киевмедпрепарат"
|
Украина
|
Инспирон
|
сироп, 4 мг/мл по 150 мл во флаконе № 1
|
все серии
|
ПАО "Галичфарм"
|
Украина
|
Бронхомакс
|
сироп, 10 мг/5 мл по 100 мл во флаконах № 1, по 200 мл во флаконах № 1
|
все
|
ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье", Украина; ООО "Харьковское фармацевтическое предприятие "Здоровье народа", Украина
|
Украина
|
Фенспирида гидрохлорид
|
порошок (субстанция) в двойных пакетах из пленки полиэтиленовой для производства нестерильных лекарственных форм
|
все серии
|
Эрриджиерэ С.П.А.
|
Италия
|
Инспирон
|
сироп, 2 мг/мл, по 150 мл во флаконах № 1 в пачке
|
все серии
|
ПАО "Галичфарм"
|
Украина, г. Львов
|
Бронхомакс
|
таблетки, покрытые оболочкой, с модифицированным высвобождением по 80 мг, по 10 таблеток в блистере; по 2 или 3 блистера в коробке из картона
|
все
|
ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье", Украина; ООО "ФАРМЕКС ГРУПП", Украина
|
Украина
|
Амиспирон Ис
|
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, по 0,08 г по 10 таблеток в блистере, по 1 или по 2 блистера в пачке из картона
|
все серии
|
Общество с дополнительной ответственностью "ИНТЕРХИМ"
|
Украина
|
Фосидал
|
сироп, 2 мг/мл по 150 мл во флаконе; по 1 флакону с мерной ложкой в коробке
|
все серии
|
МЕДАНА ФАРМА Акционерное Общество
|
Польша
|
Синуспал
|
сироп, 200 мг/100 мл по 100 мл во флаконе, по 1 флакону в пачке вместе с дозирующей ложкой
|
все серии
|
ПАО "Фармак"
|
Украина
Действующее вещество таких препаратов, как "Синуспал", "Амиспирон ИС", "Бронхомакс", "Инспирон", "Фенспирида гидрохлорид", – фенспирид – может привести к нарушению сердечного ритма, инфаркту миокарда, инфекционному или аллергическому поражению сердечной мышцы. Кроме проблем с сердцем фенспирид может вызвать такие побочные эффекты, как сонливость, боли в желчном, проблемы с кожей.
"Панадол Беби" запретили из-за маркировки на русском языке, а "Спирт этиловый" – из-за завышенности показателя "Оптическая длина".
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