В Украине запретили антибиотик

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Запрет лекарств в Украине - антибиотик Таваник от пневмонии запретили
В Украине запретили все серии лекарства "Таваник"

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила все серии антибактериального препарата для лечения пневмонии "Таваник".

Соответствующее решение принял глава ведомства Роман Исаенко в среду, 21 августа.

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Речь идет о препарате "Таваник", таблетки, покрытые оболочкой, по 500 мг № 5 от французской компании "Санофи Винтроп Индастриа".

 
Пневмония – что это?

Это воспаление легочной ткани, преимущественно инфекционного происхождения. Легкие состоят из мелких мешочков, альвеол, которые у здорового человека в процессе дыхания наполняются воздухом, в них происходит газообмен кислорода и углекислого газа. При пневмонии альвеолы заполняются воспалительной жидкостью, что затрудняет их работу и газообмен и ограничивает поступление кислорода в органы и ткани.

Запрет установили за того, что серия лекарств 8NT5E не была зарегистрирована, поэтому запретили другие серии в указанной дозировке.

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В Украине запретили все серии лекарства "Таваник"

Назначение лекарств

"Таваник" назначается при лечении бактериальных воспалительных процессов у взрослых, которые вызвали бактерии, чувствительные к левофлоксацину. Препарат выписывают для лечения, в частности, воспаления легких, осложненных инфекций мочевыводящих путей (в том числе пиелонефриты), инфекции кожи и мягких тканей, хронического бактериального простатита.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Медицина Лекарства
Источник: Здоров'я 24
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