В Украине запретили антисептик

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила запрет на реализацию и использование одной серии антисептика "Этилосепт".

Такое решение ведомство приняло в понедельник. 3 июня.

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Речь идет о "Етилосепт" 70, раствор 70% по 100 мл серии 010119.

Производителем лекарств является ЗАО "Биолек" Украина; ООО "Производственное объединение "Тетерев", Украина.

О причине временного запрета не указано, но ее установили из-за срочного сообщения от Государственной службы лекарственных средств и контроля за наркотиками в Полтавской области.



В Украине запретили одну серию "Этилосепта"

При наружном применении оказывает антисептическое, дезинфицирующее, местнораздражающее действие. Показания – фурункулы, панариции, инфильтраты, маститы на начальных стадиях.

Препарат применяют для обтирания и компрессов, а также для хирургической обработки рук хирургов.

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