В Украине запретили гормональные контрацептивы для женщин

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила две серии препарата "Моделль Тренд".

Такое решение ведомство приняло 12 марта.

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Речь идет о "Моделль Тренд", таблетках, покрытых пленочной оболочкой, по 24 светло-розовых (активных) таблетки и по 4 белых таблетки (плацебо) в блистере; по 1 блистеру в коробке серии 6DZ009A, 7DZ001A.

Производителем лекарств является Плива Хрватска д.о.о., Хорватия.

Две серии препарата запретили из-за отклика от ООО "Тева Украина".



В Украине запретили две серии препарата "Моделль Тренд"

Лекарство применяют для пероральной контрацепции.

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