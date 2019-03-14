В Украине запретили гормональные контрацептивы для женщин

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В Украине запретили две серии гормональных контрацептивов "Моделль Тренд"
В Украине запретили две серии гормональных контрацептивов "Моделль Тренд" / ajp.com.au

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила две серии препарата "Моделль Тренд".

Такое решение ведомство приняло 12 марта.

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Речь идет о "Моделль Тренд", таблетках, покрытых пленочной оболочкой, по 24 светло-розовых (активных) таблетки и по 4 белых таблетки (плацебо) в блистере; по 1 блистеру в коробке серии 6DZ009A, 7DZ001A.

Производителем лекарств является Плива Хрватска д.о.о., Хорватия.

Две серии препарата запретили из-за отклика от ООО "Тева Украина".

В Україні заборонили дві серії препарату
В Украине запретили две серии препарата "Моделль Тренд"

Лекарство применяют для пероральной контрацепции.

 
Контрацепция – что это?
Это совокупность противозачаточных средств, а также определенных методов предотвращения беременности.

О методах контрацепции для женщин и мужчин, их эффективности и побочных эффектах – читайте здесь.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение Лекарства Женское здоровье
Источник: 24 Канал
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