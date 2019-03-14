В Украине запретили гормональные контрацептивы для женщин
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила две серии препарата "Моделль Тренд".
Такое решение ведомство приняло 12 марта.
Читайте также: Запрет лекарств: какие препараты запретили в Украине
Речь идет о "Моделль Тренд", таблетках, покрытых пленочной оболочкой, по 24 светло-розовых (активных) таблетки и по 4 белых таблетки (плацебо) в блистере; по 1 блистеру в коробке серии 6DZ009A, 7DZ001A.
Производителем лекарств является Плива Хрватска д.о.о., Хорватия.
Две серии препарата запретили из-за отклика от ООО "Тева Украина".
В Украине запретили две серии препарата "Моделль Тренд"
Лекарство применяют для пероральной контрацепции.
О методах контрацепции для женщин и мужчин, их эффективности и побочных эффектах – читайте здесь.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.