В Украине запретили известный физраствор

В Украине запретили одну серию физиологического раствора "Натрия хлорида раствор 0,9%". Такое решение приняла Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Лекарство запретили во вторник, 20 августа.

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Речь идет о лекарственном средстве "Натрия хлорида раствор 0,9%" раствор для инфузий 0,9% по 200 мл в бутылках серии, производства ЗАО "Инфузия", Украина.

Запрет на серию А2651218 установили из-за случая непредвиденной групповой побочной реакции при применении этой серии.

Назначение лекарств

Препарат применяют для восполнения недостатка жидкости в организме и в комплексе мероприятий интенсивной терапии; как растворитель других совместимых лекарственных средств.

Его также можно использовать для промывания ран, слизистой оболочки носа, а также для катетеров и систем для трансфузии.

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