В Украине запретили известный раствор для инъекций

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила одну серию препарата "Раствор Рингера".

Такое решение приняло ведомство в среду, 10 апреля.

Читайте также: Запрет лекарств: какие препараты запретили в Украине

Речь идет о растворе для инфузий (раствор для вливания) "Раствор Рингера" по 200 мл в бутылках серии АМ1028/1-1. Производителем лекарств является ООО "Юрия-Фарм", Украина.

Временный запрет установили из-за непредусмотренной побочной реакции при применении серии АМ1028/1-1 лекарственного средства "Раствор Рингера".



В Украине запретили серию препарата "Раствор Рингера"

"Рингер Раствор" применяется при уменьшении объема крови и обезвоживании вследствие длительной рвоты, поноса, обширных ожогов, отморожений и тому подобное. Раствор применяют во время оперативного вмешательства и в послеоперационном периоде, для разведения концентрированных электролитных растворов.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.