В Украине запретили известный раствор для инъекций

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В Украине запретили серию препарата "Раствор Рингера"
В Украине запретили серию препарата "Раствор Рингера" / Фото из свободных источников

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила одну серию препарата "Раствор Рингера".

Такое решение приняло ведомство в среду, 10 апреля.

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Речь идет о растворе для инфузий (раствор для вливания) "Раствор Рингера" по 200 мл в бутылках серии АМ1028/1-1. Производителем лекарств является ООО "Юрия-Фарм", Украина.

Временный запрет установили из-за непредусмотренной побочной реакции при применении серии АМ1028/1-1 лекарственного средства "Раствор Рингера".

В Україні заборонили серію препарату
В Украине запретили серию препарата "Раствор Рингера"

"Рингер Раствор" применяется при уменьшении объема крови и обезвоживании вследствие длительной рвоты, поноса, обширных ожогов, отморожений и тому подобное. Раствор применяют во время оперативного вмешательства и в послеоперационном периоде, для разведения концентрированных электролитных растворов.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Медицина
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