В Украине запретили лекарства для улучшения обмена веществ
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила одну серию препарата "Метакартин".
Такое решение приняло ведомство в четверг, 11 апреля.
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Речь идет о "Метакартине", растворе для инъекций, 1 г/5 мл, по 5 мл в ампуле; по 5 ампул в контурной ячейковой упаковке; по 1 контурной ячейковой упаковке в картонной коробке серии 1805003.
Производителем препарата является Мефар Илач Сан. А.Ш., Турция.
Временный запрет установили из-за непредвиденной побочной реакции при применении серии 1805003 лекарственного средства "Метакартин".
В Украине запретили лекарства для улучшения обмена веществ
Препарат применяется для лечения первичной и вторичной карнитиновой недостаточности у взрослых и детей, в т. ч. новорожденных и младенцев, и вторичной карнитиновой недостаточности у пациентов, которым проводится гемодиализ.
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