В Украине запретили лекарства для улучшения обмена веществ

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В Украине запретили лекарства для улучшения обмена веществ
В Украине запретили лекарства для улучшения обмена веществ

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила одну серию препарата "Метакартин".

Такое решение приняло ведомство в четверг, 11 апреля.

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Речь идет о "Метакартине", растворе для инъекций, 1 г/5 мл, по 5 мл в ампуле; по 5 ампул в контурной ячейковой упаковке; по 1 контурной ячейковой упаковке в картонной коробке серии 1805003.

Производителем препарата является Мефар Илач Сан. А.Ш., Турция.

Временный запрет установили из-за непредвиденной побочной реакции при применении серии 1805003 лекарственного средства "Метакартин".

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В Украине запретили лекарства для улучшения обмена веществ

Препарат применяется для лечения первичной и вторичной карнитиновой недостаточности у взрослых и детей, в т. ч. новорожденных и младенцев, и вторичной карнитиновой недостаточности у пациентов, которым проводится гемодиализ.

 
Карнитин – что это?
Это природное вещество, которое присутствует в организме человека в тканях поперечно-исполосованных мышц и печени. Является фактором метаболических процессов, обеспечивающих поддержание активности кофермента А (КоА). В медицине карнитин используется для коррекции метаболических процессов. Он оказывает анаболическое, антигипоксическое и антитиреоидное действие, активирует жировой обмен, стимулирует регенерацию, повышает аппетит. При дефиците карнитина нарушается метаболизм (обмен веществ).

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Теги: Лекарства Новости Здоровье Здоровье Медицина
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