В Украине запретили лекарства от боли в горле

В Украине запретили одну серию лекарств от боли в горле "Анзибел". Такое решение приняла Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Соответствующее решение приняли в понедельник, 12 августа.

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Речь идет про "Анзибел", пастилки со вкусом меда и лимона, по 10 пастилок в блистере; по 3 блистера в картонной коробке, серии 8LG0036A.

Производит лекарство Турция (НОБЕЛ ИЛАЧ САНАИ ВЕ ТИДЖАРЕТ А.Ш.).



В Украине запретили серию лекарств от боли в горле

Серию препарата запретили из-за того, что он не соответствует качеству по показателю "Описание".

"Анзибел" назначают для симптоматического лечения при инфекционно-воспалительных заболеваниях полости рта и глотки.

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