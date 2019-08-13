В Украине запретили лекарства от боли в горле

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В Украине запретили таблетки Анзибел – запрет лекарств
В Украине запретили серию лекарств от боли в горле / nearsay.com

В Украине запретили одну серию лекарств от боли в горле "Анзибел". Такое решение приняла Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Соответствующее решение приняли в понедельник, 12 августа.

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Речь идет про "Анзибел", пастилки со вкусом меда и лимона, по 10 пастилок в блистере; по 3 блистера в картонной коробке, серии 8LG0036A.

Производит лекарство Турция (НОБЕЛ ИЛАЧ САНАИ ВЕ ТИДЖАРЕТ А.Ш.).

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В Украине запретили серию лекарств от боли в горле

Серию препарата запретили из-за того, что он не соответствует качеству по показателю "Описание".

"Анзибел" назначают для симптоматического лечения при инфекционно-воспалительных заболеваниях полости рта и глотки.

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Теги: Лекарства Новости Здоровье Здоровье Медицина
Источник: Здоров'я 24
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