В Украине запретили лекарства от геморроя и ожогов

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила временный запрет на реализацию и использование лекарственного средства "Облепихи масло".

Такое решение ведомство приняло в понедельник, 11 февраля.

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Речь идет о препарате "Облепихи масло", по 50 мл во флаконах, серии 11118. Производителем является ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика", Украина.

Запрет установили после сообщения от Гослекслужбы в Одесской области из-за несоответствия требованиям по показателям "Относительная плотность", "Потеря в массе при высушивании", "Количественное определение" в регистрационное удостоверение UA/2685/01/01.

В Украине запретили препарат "Облепихи масло"

"Облепихи масло" применяется для лечения эрозивно-язвенных, атрофических поражений прямой кишки, геморроя, трещин ануса. Препарат также лечит ожоги, пролежни, лучевые поражения кожи.

Геморой – что это? Это отек кровеносных сосудов прямой кишки. Геморроидальные вены находятся в нижней части прямой кишки и заднего прохода. В некоторых случаях вены распухают так, что их стенки растягиваются, стают тонкими и легко раздражаются при испражнениях. Различают геморрой двух основных видов: внутренний и внешний.

"Облепихи масло" можно использовать для ингаляций при лечении хронических воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей (носоглотки, голосовых связок, трахеи, бронхов). Местно препарат применяют для лечения тонзиллитов, ангин, гайморитов.



Облепиховое масло можно использовать для ингаляций

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