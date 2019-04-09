В Украине запретили лекарства от гепатита из-за фальсификации
В Украине запретили сразу несколько серий препарата "Гратециано" для лечения хронического гепатита C из-за фальсификации.
Такое решение Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками приняла в понедельник, 8 апреля.
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Речь идет о "Гратециано", таблетки, покрытые пленочной оболочкой, по 400 мг № 28 во флаконах серии 7802057, 7803057. Производят лекарства в Египте.
Постоянный запрет установили на основании отчета производителя Юропиен Иджипшен Фармасъютикал Индастриз, Египет по установлению факта фальсификации серий 7802057, 7803057 лекарственного средства "Гратециано".
"Гратециано" применяют в комбинации с другими лекарственными средствами для лечения хронического гепатита С (CHC) у взрослых.
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