В Украине запретили лекарства от гепатита из-за фальсификации

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В Украине запретили две серии лекарств "Гратециано"
В Украине запретили две серии лекарств "Гратециано" / sante.lefigaro.fr

В Украине запретили сразу несколько серий препарата "Гратециано" для лечения хронического гепатита C из-за фальсификации.

Такое решение Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками приняла в понедельник, 8 апреля.

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Речь идет о "Гратециано", таблетки, покрытые пленочной оболочкой, по 400 мг № 28 во флаконах серии 7802057, 7803057. Производят лекарства в Египте.

Постоянный запрет установили на основании отчета производителя Юропиен Иджипшен Фармасъютикал Индастриз, Египет по установлению факта фальсификации серий 7802057, 7803057 лекарственного средства "Гратециано".

"Гратециано" применяют в комбинации с другими лекарственными средствами для лечения хронического гепатита С (CHC) у взрослых.

 
Гепатит С – что это?
Это инфекционное заболевание, которое вызывает вирус гепатита C и поражает как печень, так и другие внутренние органы и ткани (в частности, костный мозг, щитовидную железу и др).

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Лекарства Медицина
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