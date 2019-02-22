В Украине запретили лекарства от осложнений кори

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В Украине запретили лекарства от осложнений кори и гриппа "Эреспал"
В Украине запретили лекарства от осложнений кори и гриппа "Эреспал" / wmky.org

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила лекарства от респираторных проявлений кори и гриппа "Эреспал".

Такое решение ведомство приняло в пятницу 15 февраля.

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Речь идет про "Эреспал", таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг всех серий. Производителем лекарств является Лаборатория Сервье Индастри (Франция). Регистрационное удостоверение препарата – №UA/3703/02/01.

Постоянный запрет на реализацию, хранение и применение всех серий препарата "Эреспал" установили через информацию от ООО "СЕРВЬЕ УКРАИНА" об отзыве лекарственного средства.

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В Украине запретили лекарства от осложнений кори и гриппа "Эреспал"

Под запрет попал "Эреспал" сироп, 200 мг/100 мл, по 150 мл во флаконе всех серий производства Лаборатории Сервье Индастри, Франция.

Симптоми кору
Симптомы кори

Препараты используют для лечения:

  1. респираторных проявлений кори, гриппа;
  2. острых и хронических воспалительных процессов ЛОР-органов и дыхательных путей (отит, синусит, ринит, ринофарингит, трахеит, ринотрахеобронхит, бронхит);
  3. симптоматического лечения коклюша;
  4. сезонного и круглогодичного аллергического ринита и других проявлений аллергии со стороны респираторной системы и ЛОР-органов.
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Грипп – симптомы

  • резкое повышение температуры тела (более 38°С);
  • головная боль, боль в мышцах, боль в горле;
  • кашель;
  • насморк.

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Теги: Здоровье Лечение Новости Здоровье Лекарства Корь Грипп в Украине
Источник: 24 Канал
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