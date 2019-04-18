В Украине запретили лекарства от ожогов и болезней желудка

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В Украине запретили лекарства от ожогов и болезней желудка
В Украине запретили лекарства от ожогов и болезней желудка / Фото из открытых источников

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила временный запрет на реализацию и использование лекарственного средства "Облепиховое масло".

Такое решение ведомство приняло в среду, 17 апреля.

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Речь идет о препарате "Облепиховое масло", по 50 мл во флаконах, серии 221217. Производителем является ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика", Украина.

Запрет установили из-за несоответствия требованиям метода контроля качества к регистрационному удостоверению № UA/2685/01/01 по показателю "Количественное определение".

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В Украине запретили лекарства от ожогов и болезней желудка

"Облепиховое масло" применяется для лечения эрозивно-язвенных, атрофических поражений прямой кишки, геморроя, трещин ануса. Препарат также лечит ожоги, пролежни, лучевые поражения кожи.

"Облепиховое масло" можно использовать для ингаляций: при лечении хронических воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей (носоглотки, голосовых связок, трахеи, бронхов). Местно препарат применяют для лечения тонзиллитов, ангин, гайморитов.

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Теги: Здоровье Лечение Желудочно-кишечный тракт Лекарства
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