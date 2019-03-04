В Украине запретили лекарства от стоматита

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила серию препарата "Ротокан".

Запрет на препараты установили в понедельник, 4 марта.

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Речь идет о "Ротокан", жидкость по 55 мл во флаконах серии 111118. Производителем лекарства является Государственное предприятие "Экспериментальный завод медицинских препаратов ИБОНХ НАН Украины".

Временно препарат запретили из-за несоответствия требованиям методам по показателю "Количественное определение".



В Украине запретили серию "Ротокана"

Стоматит – что это? Это воспаление слизистой оболочки ротовой полости. Стоматит может быть как самостоятельным заболеванием, так и проявляться в виде осложнения других заболеваний, например, гриппа, скарлатины, кори и других.

Как применяют препарат "Ротокан"

Его назначают для лечения воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта (афтозный и другие стоматиты, язвенно-некротический гингивостоматит).

Также лекарства применяют в составе комбинированной терапии при лечении заболеваний органов пищеварения (хронических гастритов, дуоденитов, функциональной диспепсии, хронических колитов).

Препарат положительно влияет на трофику слизистой оболочки желудка, оказывает спазмолитическое действие.

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