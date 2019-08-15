В Украине запретили лекарства с тестостероном: неожиданная причина

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В Украине запретили лекарства с тестостероном (иллюстрация)
В Украине запретили лекарства с тестостероном (иллюстрация) / kitchendecor.club

В Украине запретили одну серию лекарств "Тестостерона Пропионат". Такое решение приняла Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Соответствующее решение подписал глава Гослекслужбы Роман Исаенко в среду, 14 августа.

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Речь идет о серии 41118 лекарств "Тестостерона Пропионат", растворе для инъекций 5% в этилолеате по 1 мл в ампуле; по 5 ампул в блистере; по 1 блистеру в пачке из картона.

Запрет установили из-за того, что серия лекарств не производилась ПАО "Фармак" (или АО "Фармак"), Украина.

Назначение препарата

"Тестостерона Пропионат" выписывают мужчинам в качестве заместительной терапии при первичном и вторичном гипогонадизме, евнухоидизме; импотенции эндокринного генеза, посткастрационном синдроме, возрастном дефиците андрогенов у мужчин; бесплодии вследствие нарушения сперматогенеза (за исключением Сертоли – клеточного синдрома), олигоспермии; остеопорозе, который вызван недостаточностью андрогенов.

Для женщин лекарства применяют в составе комплексного лечения рака молочной железы у женщин после менопаузы.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Медицина Лекарства
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