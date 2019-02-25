В Украине запретили несколько препаратов из-за вещества, которое приводит к болезням сердца

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В Украине запретили несколько препаратов из-за вещества, которое приводит к болезням сердца
В Украине запретили несколько препаратов из-за вещества, которое приводит к болезням сердца / gaurani.almightywind.info

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила несколько препаратов с действующим веществом фенспирид.

Такое решение ведомство приняло в пятницу 22 февраля.

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Под временный запрет попали лекарства, которые назначались при бронхиальной астме, обструктивном бронхите, а также для лечения симптомов органов дыхания:

АМИСПИРОН ИС, таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, по 0,08 г по 10 таблеток в блистере, по 1 или по 2 блистера в пачке из картона всех серий. Производитель – ОДО "ИНТЕРХИМ", Украина

БРОНХОМАКС сироп, 10 мг/5 мл по 100 мл во флаконах № 1, по 200 мл во флаконах № 1 всех серий. Производитель – ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье", Украина; ООО "Харьковское фармацевтическое предприятие "Здоровье народа", Украина.

БРОНХОМАКС таблетки, покрытые оболочкой, с модифицированным высвобождением по 80 мг, по 10 таблеток в блистере; по 2 или 3 блистера в коробке из картона всех серий. Производителем препарата является ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье", Украина; ООО"ФАРМЕКС ГРУПП", Украина.

ИНСПИРОН, сироп, 2 мг/мл и 4 мг/мл, по 150 мл во флаконах № 1 в пачке всех серий. Производителем является ПАО "Галичфарм", Украина, г. Львов.

ИНСПИРОН, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, по 80 мг, по 10 таблеток в блистере, 3 блистера в пачке всех серий. Производителем является ПАО "Киевмедпрепарат", Украина.

СИНУСПАЛ, сироп, 200 мг/100 мл по 100 мл во флаконе, по 1 флакону в пачку вместе с дозирующей ложкой всех серий. Производитель – ПАО "Фармак", Украина.

ФЕНСПИРИДА ГИДРОХЛОРИД, порошок (субстанция) в двойных пакетах из пленки полиэтиленовой для производства нестерильных лекарственных форм всех серий. Производитель – Эрриджиере С. П.А., Италия.

ФОСИДАЛ, сироп, 2 мг/мл по 150 мл во флаконе; по 1 флакону с мерной ложкой в коробке всех серий. Производителем лекарств является МЕДАНА ФАРМА акционерное общество, Польша.

Действующее вещество всех вышеперечисленных лекарств – фенспирид – может привести к нарушению сердечного ритма, инфаркту миокарда, инфекционному или аллергическому поражению сердечной мышцы. Кроме проблем с сердцем фенспирид может вызвать такие побочные эффекты, как сонливость и упрочнение, боли в желчном и т. д, проблемы с кожей.

8 февраля французское Национальное агентство по безопасности лекарственных средств и товаров для здоровья временно запретило применение препаратов, содержащих это действующее вещество. Чтобы исследовать связь между фенспиридом и нарушением ритма сердца, они провели исследование на животных. Эксперимент показал, что фенспирид способен продолжать интервал Q-T. А это может привести к инфаркту миокарда, поражению сердечной мышцы. Во Франции изымают лекарства на основе этого вещества из оборота.

Гослекслужба тоже частично отменила запрет на серии GS01701, GS01702 лекарственного средства СИГАН, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, № 4 (4х1) в стрипах, производства "Дженом Биотек Пвт. Лтд.", Индия. Основанием для этого стали положительные результаты дополнительных исследований по всем показателям. Под запретом остаются лекарства серии GS01703.

Напомним, что в пятницу 15 февраля ведомство запретило лекарства от респираторных проявлений кори и гриппа "Эреспал" с действующим веществом фенспирид.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Лекарства Сердечно-сосудистые заболевания
Источник: 24 Канал
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