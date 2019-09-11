В Украине запретили обезболивающее "Кетанов" одной серии

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В Украине запретили Кетанов – запрет на обезбаливающее Кетанов
В Украине запретили обезболивающее "Кетанов" одной серии / drpawluk.com

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила все серии обезболивающего "Кетанов" с маркировкой на русском языке.

Соответствующее решение приняли во вторник, 10 сентября.

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Речь идет о "Кетанове", таблетках, покрытых пленочной оболочкой, по 10 мг № 10 в блистерах, производства С.К. Терапия С.А., Румыния, Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд, Индия, с маркировкой на русском языке.

Запретили "Кетанов" всех серий с маркировкой на русском языке вышеупомянутого дозирования из-за того, что на территории Украины обнаружили серии 3970642, 3972264, которые официально не ввозились.

В Україні заборонили

В Украине запретили "Кетанов" с маркировкой на русском языке

"Кетанов" назначают при кратковременном лечении боли умеренной интенсивности, включая послеоперационную боль.

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Теги: Новости Здоровье Лекарства Здоровье Лечение
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