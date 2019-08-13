В Украине запретили обезболивающее

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В Украине запретили серию обезболивающих "Алгезикам" (иллюстрация)
В Украине запретили серию обезболивающих "Алгезикам" (иллюстрация) / sciencegeist.ch

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила одну серию противовоспалительного средства "Алгезикам".

Речь идет об "Алгезикаме", таблетки по 15 мг № 20 (10х2) в блистерах, серии 193204.

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Соответствующее решение подписал председатель Гослекслужбы Роман Исаенко в понедельник, 12 августа.

Производителем препарата является КО "магистра с энд с" Т. О. В., Румыния.

Запрет установили из-за недостатка серии – показатель "Средняя масса" не соответствует требованиям методов контроля качества.

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В Украине запретили серию обезболивающих " Алгезикам"

Препарат "Алгезикам" назначают для кратковременного симптоматического лечения обострения остеоартроза (дистрофическое заболевание суставов). Лекарства назначают также для длительного симптоматического лечения ревматоидного артрита (поражения суставов) и анкилозивного спондилита (болезнь Бехтерева).

 
Анкилозивный спондилит — что это?

Это генетическое заболевание, форма артрита, при которой воспаляются позвонки. При прогрессировании хрящевая ткань превращается в костную. При этом человек может терять подвижность позвоночника.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Медицина Лекарства
Источник: Здоров'я 24
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