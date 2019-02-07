В Украине запретили популярные таблетки от кашля

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"Аскорил"
"Аскорил" / Фото из открытых источников

В Украине запретили реализацию, хранение и применение лекарственного средства "Аскорил".

Речь идет об "Аскориле" таблетки по 10 таблеток в блистере серии 05181756. Производителем лекарств является Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Индия, сообщает Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

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Препарат этой серии запретили за несоответствие требованиям методам контроля качества к регистрационному удостоверению UA/12759/01/01 по показателю "Количественное определение. Сальбутамол".

заборона ліків
Запрет лекарств " Аскорил"

"Аскорил" применяют для симптоматического лечения продуктивного кашля, который связан с бронхоспазмом.

Напомним, 22 декабря Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила несколько серий противовирусных лекарств "Гроприм".

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Теги: Здоровье Лечение Лекарства
Источник: Здоров'я 24
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