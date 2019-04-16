В Украине запретили популярный антисептик из-за фальсификации

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В Украине запретили серию антисептика "Этанол 96"
В Украине запретили серию антисептика "Этанол 96" / buckeyeinternational.com

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила постоянный запрет на одну серию антисептика "Этанол 96".

Такое решение ведомство приняло в понедельник, 15 апреля.

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Речь идет о препарате "Этанол 96", раствор для наружного применения 96% по 100 мл, с маркировкой производителя ЧП "Килафф", Украина серии 051016.

Постоянный запрет на серию установили на основании письма от производителя о подтверждении факта фальсификации лекарственного средства "Этанол 96".

В Україні заборонили серію антисептику
В Украине запретили серию антисептика "Этанол 96"

Отметим, что препарат применяется для дезинфекции кожи рук.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Медицина Лекарства
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