В Украине запретили популярный физраствор из-за непредвиденного случая

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила одну серию раствора для инфузий "Натрия Хлорид".

Это решение приняли в понедельник, 5 августа.

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Гослекслужба временно запретила серию 1510519 лекарственного средства "Натрия Хлорид" раствор для инфузий, 9 мг/мл по 200 мл в бутылках. Производителем препарата являются фирмы "Новофарм-Биосинтез", Украина:

Установили запрет из-за случая непредвиденной групповой побочной реакции на указанную серию.



В Украине запретили серию физраствора "Натрия Хлорид"

Препарат предназначен для восполнения недостатка жидкости в организме и используется в комплексе мероприятий интенсивной терапии; как растворитель других совместимых лекарственных средств. Его также местно применяют для промывания ран, слизистой оболочки носа, а также для катетеров и систем для трансфузии.

Это уже не первый случай запрета серии препарата указанного производителя. Ранее под запрет попал раствор для инфузий "Натрия Хлорид" серии 840418.

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