В Украине запретили популярный мочегонный препарат

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В Украине запретили серию лекарств "Фуросемид"
В Украине запретили серию лекарств "Фуросемид" / pexels.com

В Украине запретили одну серию мочегонного препарата "Фуросемид". Такое решение приняла Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Речь идет о лекарственном средстве "Фуросемид", порошок (субстанция) в двойных полиэтиленовых пакетах для фармацевтического применения, серии 18236HRII.

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Производителем лекарств является Ипка Лабораториз Лимитед, Индия

Решение о запрете приняли в четверг, 15 августа, из-за срочного сообщения Государственной службы лекарственных средств и контроля за наркотиками в Киеве.

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В Украине запретили серию лекарств "Фуросемид"

Назначение лекарств

Мочегонный препарат "Фуросемид" назначают при:

  1. Отеках при хронической застойной сердечной недостаточности (если необходимо лечение с применением диуретиков).
  2. Отеках при хронической почечной недостаточности.
  3. Острой почечной недостаточности, в том числе у беременных или во время родов.
  4. Отеках при нефротическом синдроме (если необходимо лечение с применением диуретиков).
  5. Отеках при заболеваниях печени (в случае необходимости – для дополнения лечения с применением антагонистов альдостерона).
  6. Артериальной гипертензии.

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Теги: Здоровье Медицина Лекарства Новости Здоровье
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