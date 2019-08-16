В Украине запретили популярный мочегонный препарат
В Украине запретили одну серию мочегонного препарата "Фуросемид". Такое решение приняла Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
Речь идет о лекарственном средстве "Фуросемид", порошок (субстанция) в двойных полиэтиленовых пакетах для фармацевтического применения, серии 18236HRII.
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Производителем лекарств является Ипка Лабораториз Лимитед, Индия
Решение о запрете приняли в четверг, 15 августа, из-за срочного сообщения Государственной службы лекарственных средств и контроля за наркотиками в Киеве.
В Украине запретили серию лекарств "Фуросемид"
Назначение лекарств
Мочегонный препарат "Фуросемид" назначают при:
- Отеках при хронической застойной сердечной недостаточности (если необходимо лечение с применением диуретиков).
- Отеках при хронической почечной недостаточности.
- Острой почечной недостаточности, в том числе у беременных или во время родов.
- Отеках при нефротическом синдроме (если необходимо лечение с применением диуретиков).
- Отеках при заболеваниях печени (в случае необходимости – для дополнения лечения с применением антагонистов альдостерона).
- Артериальной гипертензии.
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