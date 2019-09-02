В Украине запретили популярный препарат для устранения морщин
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила серии препарата ботулотоксина "Диспорт", который вводится подкожно, чтобы временно расслабить мышцы и устранить морщины.
Решение о запрете ведомство установило в пятницу, 30 августа.
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Речь идет о "Диспорте": порошок для раствора для инъекций по 500 ЕД; 1 флакон с порошком в картонной коробке производства Великобритании.
Запрет на все серии лекарственного средства в указанной дозировке установили из-за того, что лекарства маркировались на английском языке.
В Украине запретили серии лекарств "Диспорт"
Препарат также назначают для временного улучшения умеренной или выраженной формы вертикальных морщин между бровями, и латеральных периорбитальных морщин ("гусиные лапки"). Также лекарство применяют при симптоматическом лечении фокальной спастичности:
- верхних конечностей у взрослых;
- нижних конечностей у взрослых с поражением голеностопного сустава после перенесенного инсульта или травматического повреждения головного мозга;
- динамической эквинусной деформации стопы у детей в возрасте от 2 лет с церебральным параличом, терапию проводят в специализированных лечебных учреждениях.
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