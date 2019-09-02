В Украине запретили популярный препарат для устранения морщин

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В Украине запретили серии лекарств "Диспорт"
В Украине запретили серии лекарств "Диспорт" / phiclinic.com

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила серии препарата ботулотоксина "Диспорт", который вводится подкожно, чтобы временно расслабить мышцы и устранить морщины.

Решение о запрете ведомство установило в пятницу, 30 августа.

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Речь идет о "Диспорте": порошок для раствора для инъекций по 500 ЕД; 1 флакон с порошком в картонной коробке производства Великобритании.

Запрет на все серии лекарственного средства в указанной дозировке установили из-за того, что лекарства маркировались на английском языке.

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В Украине запретили серии лекарств "Диспорт"

Препарат также назначают для временного улучшения умеренной или выраженной формы вертикальных морщин между бровями, и латеральных периорбитальных морщин ("гусиные лапки"). Также лекарство применяют при симптоматическом лечении фокальной спастичности:

  • верхних конечностей у взрослых;
  • нижних конечностей у взрослых с поражением голеностопного сустава после перенесенного инсульта или травматического повреждения головного мозга;
  • динамической эквинусной деформации стопы у детей в возрасте от 2 лет с церебральным параличом, терапию проводят в специализированных лечебных учреждениях.
 
Спастичность – что это?
Это патологическое напряжение мышц, которое вызывает контрактуры — изменения в мышцах, сухожилиях и суставах. При проведении комплексной терапии и реабилитации нормальное положение конечности восстанавливается.

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Теги: Лекарства Новости Здоровье Здоровье Медицина
Источник: Здоровье 24
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