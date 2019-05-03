В Украине запретили противовирусный препарат

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила запрет на все серии препарата "Глутоксим".

Такое решение Гослекслужба приняла в пятницу, 3 мая.

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Речь идет о "Глутоксиме", растворе для инъекций 3%

• по 1 мл в ампуле; по 5 ампул в блистере, по 1 блистера в пачке из картона;

• по 2 мл в ампуле; по 5 ампул в блистере, по 1 блистера в пачке из картона

Производителем лекарств является ЧАО "Лекхим-Харьков", Украина.

Запрет на все серии препарата установили из-за информации от ООО "ЗДРАВО", который является владельцем регистрационного удостоверения № UA/ 5228/01/02 о несоответствии качества из-за "Посторонних примесей" серии 71341001 лекарственного средства "Глутоксим".

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Как применяют препарат "Глутоксим"

1. Как средство профилактики и лечения у взрослых вторичных иммунодефицитных состояний.

Иммунодефицитное состояние – что это? состояние, при котором наблюдаются проблемы в работе иммунной системы. Он бывает первичным и вторичным.

2. для восстановления подавленных иммунных реакций и угнетенного состояния костно-мозгового кроветворения;

3. для повышения устойчивости организма к различным патологическим воздействиям – инфекционным агентам, химических и/или физических факторов (интоксикация, радиация)

4. как гепатопротекторное средство при хронических вирусных гепатитах В и С.

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