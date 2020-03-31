В Украине запретили рекламировать "лекарства от коронавируса"

Антимонопольный комитет Украины предоставил обязательные для выполнения рекомендации рекламодателям, а также рекламным компаниям, телевидению и СМИ, в которых обязал не распространять рекламу о лекарствах, которые якобы могут лечить коронавирус.

Пока доказанных лекарств, которые помогут излечиться или предотвратить COVID-19, нет, напомнили в пресс-службе АМКУ.

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"АМКУ требует от рекламодателей (производителей лекарств), рекламных холдингов (тех, кто создает рекламные сообщения и/или размещает их в СМИ) и телевидения (крупнейшего канала информирования населения) не создавать и не распространять рекламу, которая может вводить в заблуждение зрителя относительно способности лекарств предотвратить, или же вылечить COVID-19", – сообщили в Антимонопольном комитете.

Рекламу лекарств против коронавируса АМКУ будет расценивать как введение потребителей в заблуждение – это нарушение антимонопольного законодательства, за которое производителей лекарств и рекламодателей будут штрафовать. Размер штрафов может составить до 5% годового дохода компании.

Что известно о якобы лекарствах от коронавируса

Недавно на украинском телевидении и в Youtube появилась реклама лекарственного препарата "Декасан". В рекламе говорилось, что препарат "действует" на коронавирусы.

В то же время иммунологи говорят, что это – манипуляция, и ни один препарат в мире не способен побороть коронавирусы в организме человека. Лекарства и вакцину против COVID-19 еще ищут.

Впоследствии директор компании-производителя "Декасана" извинился за такую рекламу.



Фейки и правда о коронавирусе / Інфогарфіка 24 канала