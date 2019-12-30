В Украине запретили ряд препаратов для наркоза из-за летального случая

В Украине запретили препараты, которые могли стать причиной тяжелых побочных реакций и смертельного случая в Днепропетровской области.

С 17 по 19 декабря в Каменской больнице были проведены 7 операций с применением наркоза, в результате которых 1 женщина умерла, а остальные 6 пациентов в реанимации.

Раньше: Женщина умерла после наркоза в больнице, еще шестеро пострадали

Ныне Государственный экспертный центр МЗ Украины проводит усиленную проверку и рассматривает все возможности трагедии: несоответствие качества препаратов, фальсификация, нарушение норм хранения и транспортировки лекарственных средств.

Гослекслужба ввела запрет на средство Дипрофол, из-за которого, вероятно, умерла пациентка, а также на другие лекарственные средства, которые применялись во время оперативных вмешательств и могли вызвать побочные реакции.

Дипрофол , эмульсия для инъекций 1% по 20 мл в ампуле; по 5 ампул в блистере, по 1 блистере в пачке из картона, серии 19000015, производства ОАО "Фармак", Украина;

, эмульсия для инъекций 1% по 20 мл в ампуле; по 5 ампул в блистере, по 1 блистере в пачке из картона, серии 19000015, производства ОАО "Фармак", Украина; Дитилин-Биолек , раствор для инъекций 20 мг/мл, по 5 мл в ампуле в пачках, серии 106007/19, производства ОАО "Фармстандарт-Биолек", Украина;

, раствор для инъекций 20 мг/мл, по 5 мл в ампуле в пачках, серии 106007/19, производства ОАО "Фармстандарт-Биолек", Украина; Атракуриум-Ново , раствор для инъекций 10 мг/мл, по 5 мл во флаконах, серии 140319, производства ООО фирмы "Новофарм-Биосинтез", Украина;

, раствор для инъекций 10 мг/мл, по 5 мл во флаконах, серии 140319, производства ООО фирмы "Новофарм-Биосинтез", Украина; Дипрофол , эмульсия для инъекций 2% по 50 мл во флаконе; по 1 флакону в пачке из картона, серии 18000241, производства ОАО "Фармак", Украина;

, эмульсия для инъекций 2% по 50 мл во флаконе; по 1 флакону в пачке из картона, серии 18000241, производства ОАО "Фармак", Украина; Фентанил , раствор для инъекций 0,05 мг/мл, по 2 мл в ампуле; по 5 ампул в блистере в коробке из картона, серии 03990919, производства ООО "Харьковское фармацевтическое предприятие "Здоровье народа", Украина;

, раствор для инъекций 0,05 мг/мл, по 2 мл в ампуле; по 5 ампул в блистере в коробке из картона, серии 03990919, производства ООО "Харьковское фармацевтическое предприятие "Здоровье народа", Украина; Фентанил Калцекс , раствор для инъекций 0,05 мг/мл, по 2 мл в ампуле; по 5 ампул в контурной ячейковой упаковке (поддоне), по 2 контурные упаковки (поддоны) в пачке с картона, серии 28610417, производства: все стадии производственного процесса, кроме выпуска серии: "ХСМ Фармас.р.о.", Словакия производитель, который отвечает за контроль серии/испытания: АО "Гриндекс", Латвия производитель, который отвечает за выпуск серии: АО "Калцекс", Латвия;

, раствор для инъекций 0,05 мг/мл, по 2 мл в ампуле; по 5 ампул в контурной ячейковой упаковке (поддоне), по 2 контурные упаковки (поддоны) в пачке с картона, серии 28610417, производства: все стадии производственного процесса, кроме выпуска серии: "ХСМ Фармас.р.о.", Словакия производитель, который отвечает за контроль серии/испытания: АО "Гриндекс", Латвия производитель, который отвечает за выпуск серии: АО "Калцекс", Латвия; Сибазон , раствор для инъекций, 5 мг/мл по 2 мл в ампуле, по 5 ампул в блистере, по 2 блистера в коробке из картона, серии 03880919, производства ООО "Харьковское фармацевтическое предприятие "Здоровье народа", Украина;

, раствор для инъекций, 5 мг/мл по 2 мл в ампуле, по 5 ампул в блистере, по 2 блистера в коробке из картона, серии 03880919, производства ООО "Харьковское фармацевтическое предприятие "Здоровье народа", Украина; Дитилин-Дарница , раствор для инъекций 20 мг/мл, по 5 мл в ампуле, серии cw40919, производства ЗАО "Фармацевтическая фирма "Дарница", Украина;

, раствор для инъекций 20 мг/мл, по 5 мл в ампуле, серии cw40919, производства ЗАО "Фармацевтическая фирма "Дарница", Украина; Дитилин-Биолек , раствор для инъекций 20 мг/мл, по 5 мл в ампуле в пачке, серии 106009/19, производства ОАО "Фармстандарт-Биолек", Украина;

, раствор для инъекций 20 мг/мл, по 5 мл в ампуле в пачке, серии 106009/19, производства ОАО "Фармстандарт-Биолек", Украина; Атракуриум-Ново , раствор для инъекций 10 мг/мл, по 2,5 мл во флаконе; по 5 флаконов в контурной ячейковой упаковке; по 1 контурной ячейковой упаковке в пачке из картона, серии 220619, производства ООО фирма "Новофарм-Биосинтез", Украина;

, раствор для инъекций 10 мг/мл, по 2,5 мл во флаконе; по 5 флаконов в контурной ячейковой упаковке; по 1 контурной ячейковой упаковке в пачке из картона, серии 220619, производства ООО фирма "Новофарм-Биосинтез", Украина; Атропин-Дарница, раствор для инъекций, 1 мг/мл по 1 мл в ампуле; по 10 ампул в коробке, по 5 ампул в контурной ячейковой упаковке; по 2 контурные упаковки в пачке, серии AD30918, производства ЗАО "Фармацевтическая фирма "Дарница", Украина.

Уполномоченная лаборатория должна провести лабораторный анализ архивных образцов производителя лекарственных средств Дипрофол 1% и 2% и образцов, изъятых в Городской больнице Каменского № 9.

Сейчас Гослекслужба изъяла образцы этих лекарственных средств из аптек и аптечных пунктов, где пациенты могли их приобрести, и проследила цепь их поставки.

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