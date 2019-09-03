В Украине запретили шесть препаратов одного производителя

637 Читати новину українською
В Украине запретили шесть препаратов одного производителя
В Украине запретили шесть препаратов одного производителя / epoxyfloorcoating.com

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила сразу четыре препарата "Фармацевтическая компания "ФарКоС".

Решение о запрете принял глава ведомства Роман Исаенко во вторник, 2 сентября.

Читайте также: Запрет лекарств: какие препараты запретили в Украине

Десять препаратов "ФарКоС" запретили из-за распоряжения Гослекслужбы. Последнее заключается в устранении всех лекарственных средств, которые нарушают постановление Кабмина "Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, импорта лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов)".

Под запрет попали следующие препараты

1. "Кокарбоксилаза-форте", таблетки по 50 мг по 10 таблеток в блистере; по 3 блистера в коробке из картона.

2. "Кокарбоксилаза-форте", таблетки по 25 мг по 10 таблеток в блистере; по 3 блистера в коробке из картона.

3. "Ноотрофен", таблетки по 250 мг; по 10 таблеток в блистере, по 2 блистера в коробке из картона.

4. "Гентаксан", порошок для накожного применения по 2 г, 5 г и 8 г во флаконах или флаконах-капельницах №1.

5. "Эргос", таблетки по 50 мг in bulk: 5000 таблеток в бутылках.

6. "Эргос" таблетки по 50 мг по 1 или 2, 4 таблетки в блистере; по 1 блистеру в коробке; по 4 таблетки в блистере; по 2 блистера в коробке.

Заборона препаратів компанії
Запрет препаратов компании "ФарКоС"

Заборона препаратів компанії
Запрет препаратов компании "ФарКоС"

Гослекслужба запретила все серии вышеперечисленных лекарств, которые были произведены до 22.08.2019.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Отказ от секса после 50: к какой опасной болезни это приводит
3 сентября
257
Теги: Новости Здоровье Здоровье Медицина Лекарства
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как перестать бояться стоматологов
3 сентября 16:00 Как перестать бояться стоматологов
Олександр Бевза 94
Что делать, если у ребенка диагностировали аутизм
2 сентября 20:00 Что делать, если у ребенка диагностировали аутизм
Олександр Бевза 576
Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
1 сентября 09:44 Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
Олександр Бевза 45016
Варикоз: симптомы, профилактика и лечение
27 августа 07:49 Варикоз: симптомы, профилактика и лечение
12490
Молочница у мужчин: причины, симптомы и лечение
24 августа 08:41 Молочница у мужчин: причины, симптомы и лечение
23320
Новости
Больше новостей
Залиште відгук