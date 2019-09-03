В Украине запретили шесть препаратов одного производителя

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила сразу четыре препарата "Фармацевтическая компания "ФарКоС".

Решение о запрете принял глава ведомства Роман Исаенко во вторник, 2 сентября.

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Десять препаратов "ФарКоС" запретили из-за распоряжения Гослекслужбы. Последнее заключается в устранении всех лекарственных средств, которые нарушают постановление Кабмина "Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, импорта лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов)".

Под запрет попали следующие препараты

1. "Кокарбоксилаза-форте", таблетки по 50 мг по 10 таблеток в блистере; по 3 блистера в коробке из картона.

2. "Кокарбоксилаза-форте", таблетки по 25 мг по 10 таблеток в блистере; по 3 блистера в коробке из картона.

3. "Ноотрофен", таблетки по 250 мг; по 10 таблеток в блистере, по 2 блистера в коробке из картона.

4. "Гентаксан", порошок для накожного применения по 2 г, 5 г и 8 г во флаконах или флаконах-капельницах №1.

5. "Эргос", таблетки по 50 мг in bulk: 5000 таблеток в бутылках.

6. "Эргос" таблетки по 50 мг по 1 или 2, 4 таблетки в блистере; по 1 блистеру в коробке; по 4 таблетки в блистере; по 2 блистера в коробке.



Запрет препаратов компании "ФарКоС"



Запрет препаратов компании "ФарКоС"

Гослекслужба запретила все серии вышеперечисленных лекарств, которые были произведены до 22.08.2019.

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