В Украине запретили сразу 18 препаратов киевского производителя
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила сразу 18 препаратов с производств из Киева.
Такое решение ведомство приняло во вторник, 12 марта.
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Производителем лекарства является Государственное предприятие "Экспериментальный завод медицинских препаратов ИБОНХ НАН Украины".
Постоянный запрет установили, учитывая распоряжение Гослекслужбы относительно устранения нарушений лицензионных условий и письмо Государственного предприятия "Экспериментальный завод медицинских препаратов ИБОНХ НАН Украины".
Под запрет попали следующие препараты
|
Препарат
|
Форма выпуска
|
Серия
|
Регистрационное удостоверение
|
АММИАКА РАСТВОР
|
раствор для наружного применения 10% по 40 мл во флаконах
|
010618
|
UA/3141/01/01
|
БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ
|
раствор для наружного применения, спиртовой 1%
|
все серии
|
UA/1914/01/01
|
ВАЛЕРИАНЫ НАСТОЙКА
|
настойка по 25 мл или
|
все серии
|
UA/1915/01/01
|
ВОДОРОДА ПЕРОКСИД
|
раствор для наружного применения 3% по 40 мл, по 100 мл во флаконах
|
все серии
|
UA/2060/01/01
|
ГЛИЦЕРИН
|
раствор для наружного применения 85 % по 25 г во флаконах
|
все серии
|
UA/2322/01/01
|
ГЛОДА НАСТОЙКА
|
настойка по 100 мл во флаконах
|
все серии
|
UA/15140/01/01
|
ДИМЕКСИД
|
жидкость для наружного применения по 50 мл во флаконах
|
все серии
|
UA/2468/01/01
|
ЙОД
|
раствор для наружного применения, спиртовой 5%
|
все серии
|
UA/9327/01/01
|
КАМФОРНОЕ МАСЛО
|
жидкость накожная 10%
|
010118,
|
UA/8632/01/01
|
ЛЮГОЛЯ РАСТВОР
|
раствор для наружного применения по 25 г во флаконах
|
все серии
|
UA/2185/01/01
|
НАТРИЯ ТЕТРАБОРАТА РАСТВОР 20% В ГЛИЦЕРИНЕ
|
жидкость накожная 20% по 30 г во флаконах
|
все серии
|
UA/2323/01/01
|
ПАСТА ТЕЙМУРОВА
|
паста по 20 г в тубах
|
все серии
|
UA/2249/01/01
|
ПЕРТУСИН
|
сироп по 100 мл во флаконах
|
все серии
|
UA/1938/01/01
|
РОТОКАН
|
жидкость по 55 мл во флаконах
|
все серии
|
UA/2469/01/01
|
СПИРТ МЕДИЦИНСКИЙ 70
|
раствор для наружного применения 70 % по 100 мл во флаконах
|
011017
|
UA/16090/01/01
|
СПИРТ МЕДИЦИНСКИЙ 96
|
раствор для наружного применения 96 % по 100 мл во флаконах
|
все серии
|
UA/16056/01/01
|
ФОРМИДРОН
|
раствор для наружного применения, спиртовой
|
все серии
|
UA/2186/01/01
|
ФУКОРЦИН
|
раствор для наружного применения по 25 мл во флаконах
|
все серии
|
UA/2088/01/01
В Украине запретили сразу 18 препаратов киевского производителя
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