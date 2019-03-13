В Украине запретили сразу 18 препаратов киевского производителя

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В Украине запретили 18 лекарств киевского производителя
В Украине запретили 18 лекарств киевского производителя / philo.com

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила сразу 18 препаратов с производств из Киева.

Такое решение ведомство приняло во вторник, 12 марта.

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Производителем лекарства является Государственное предприятие "Экспериментальный завод медицинских препаратов ИБОНХ НАН Украины".

Постоянный запрет установили, учитывая распоряжение Гослекслужбы относительно устранения нарушений лицензионных условий и письмо Государственного предприятия "Экспериментальный завод медицинских препаратов ИБОНХ НАН Украины".

Под запрет попали следующие препараты

Препарат

Форма выпуска

Серия

Регистрационное удостоверение

АММИАКА РАСТВОР

раствор для наружного применения 10% по 40 мл во флаконах

010618

UA/3141/01/01

БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ

раствор для наружного применения, спиртовой 1%
по 20 мл во флаконах

все серии

UA/1914/01/01

ВАЛЕРИАНЫ НАСТОЙКА

настойка по 25 мл или
по 30 мл во флаконах

все серии

UA/1915/01/01

ВОДОРОДА ПЕРОКСИД

раствор для наружного применения 3% по 40 мл, по 100 мл во флаконах

все серии

UA/2060/01/01

ГЛИЦЕРИН

раствор для наружного применения 85 % по 25 г во флаконах

все серии

UA/2322/01/01

ГЛОДА НАСТОЙКА

настойка по 100 мл во флаконах

все серии

UA/15140/01/01

ДИМЕКСИД

жидкость для наружного применения по 50 мл во флаконах

все серии

UA/2468/01/01

ЙОД

раствор для наружного применения, спиртовой 5%
по 20 мл во флаконах

все серии

UA/9327/01/01

КАМФОРНОЕ МАСЛО

жидкость накожная 10%
по 30 мл во флаконах

010118,
020817

UA/8632/01/01

ЛЮГОЛЯ РАСТВОР

раствор для наружного применения по 25 г во флаконах

все серии

UA/2185/01/01

НАТРИЯ ТЕТРАБОРАТА РАСТВОР 20% В ГЛИЦЕРИНЕ

жидкость накожная 20% по 30 г во флаконах

все серии

UA/2323/01/01

ПАСТА ТЕЙМУРОВА

паста по 20 г в тубах

все серии

UA/2249/01/01

ПЕРТУСИН

сироп по 100 мл во флаконах

все серии

UA/1938/01/01

РОТОКАН

жидкость по 55 мл во флаконах

все серии

UA/2469/01/01

СПИРТ МЕДИЦИНСКИЙ 70

раствор для наружного применения 70 % по 100 мл во флаконах

011017

UA/16090/01/01

СПИРТ МЕДИЦИНСКИЙ 96

раствор для наружного применения 96 % по 100 мл во флаконах

все серии

UA/16056/01/01

ФОРМИДРОН

раствор для наружного применения, спиртовой
по 50 мл во флаконах

все серии

UA/2186/01/01

ФУКОРЦИН

раствор для наружного применения по 25 мл во флаконах

все серии

UA/2088/01/01

В Україні заборонили одразу 18 препаратів київського виробника
В Украине запретили сразу 18 препаратов киевского производителя

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Медицина Лекарства
Источник: 24 Канал
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