Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила пять препаратов украинского производства и один препарат производства Венгрии.

Такое решение ведомство приняло в понедельник, 1 апреля.

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Запрет установили из-за решения Минздрава от 11 января 2019 года, которое вступило в силу первого апреля. В нем говорится о запрете применения генерических лекарственных средств, содержащих действующее вещество "толперизону гидрохлорид" в аналогичной лекарственной форме.

Под запрет попали следующие препараты:

Лекарственное средство Форма лекарственного средства Производитель Страна производитель МИАКСИЛ раствор для инъекций по 1 мл в ампулах № 5 ТОВ "НИКО" Украина МИДОКАЛМ раствор для инъекций по 1 мл в ампуле, по 5 ампул в картонной упаковке ОАТ "Гедеон Рихтер" Венгрия МИДОСТАД КОМБИ раствор для инъекций in bulk

по 1 мл в ампуле; по 100 ампул в коробке с перегородками ЧАО "Лекхим - Харьков" Украина МИДОСТАД КОМБИ раствор для инъекций по 1 мл в ампуле; по 5 ампул в пачке с перегородками; по 1 мл в ампуле, по 5 ампул в одностороннем блистере;

по 1 блистеру в пачке: по 1 мл в ампуле; по 100 ампул в коробке ЧАО "Лекхим - Харьков" Украина ТОККАТА раствор для инъекций по 1 мл в ампуле; по 5 ампул в блистере; по 1 или 2 блистера в пачке ПАТ "Фармак" Украина ТОЛПЕРИЛ - ЗДОРОВЬЕ раствор для инъекций по 1 мл в ампуле; по 5 ампул в картонной коробке с перегородками;

по 1 мл в ампуле; по 5 ампул в блистере; по 1 блистеру в картонной коробке ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье" Украина В Украине запретили сразу шесть препаратов

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