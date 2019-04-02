В Украине запретили сразу шесть препаратов
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила пять препаратов украинского производства и один препарат производства Венгрии.
Такое решение ведомство приняло в понедельник, 1 апреля.
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Запрет установили из-за решения Минздрава от 11 января 2019 года, которое вступило в силу первого апреля. В нем говорится о запрете применения генерических лекарственных средств, содержащих действующее вещество "толперизону гидрохлорид" в аналогичной лекарственной форме.
Под запрет попали следующие препараты:
|
Лекарственное средство
|
Форма лекарственного средства
|
Производитель
|
Страна производитель
|
МИАКСИЛ
|
раствор для инъекций по 1 мл в ампулах № 5
|
ТОВ "НИКО"
|
Украина
|
МИДОКАЛМ
|
раствор для инъекций по 1 мл в ампуле, по 5 ампул в картонной упаковке
|
ОАТ "Гедеон Рихтер"
|
Венгрия
|
МИДОСТАД КОМБИ
|
раствор для инъекций in bulk
|
ЧАО "Лекхим - Харьков"
|
Украина
|
МИДОСТАД КОМБИ
|
раствор для инъекций по 1 мл в ампуле; по 5 ампул в пачке с перегородками; по 1 мл в ампуле, по 5 ампул в одностороннем блистере;
|
ЧАО "Лекхим - Харьков"
|
Украина
|
ТОККАТА
|
раствор для инъекций по 1 мл в ампуле; по 5 ампул в блистере; по 1 или 2 блистера в пачке
|
ПАТ "Фармак"
|
Украина
|
ТОЛПЕРИЛ - ЗДОРОВЬЕ
|
раствор для инъекций по 1 мл в ампуле; по 5 ампул в картонной коробке с перегородками;
|
ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье"
|
Украина
В Украине запретили сразу шесть препаратов
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