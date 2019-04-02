В Украине запретили сразу шесть препаратов

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В Украине запретили сразу шесть препаратов
В Украине запретили сразу шесть препаратов / everydayhealth.com

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила пять препаратов украинского производства и один препарат производства Венгрии.

Такое решение ведомство приняло в понедельник, 1 апреля.

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Запрет установили из-за решения Минздрава от 11 января 2019 года, которое вступило в силу первого апреля. В нем говорится о запрете применения генерических лекарственных средств, содержащих действующее вещество "толперизону гидрохлорид" в аналогичной лекарственной форме.

Под запрет попали следующие препараты:

Лекарственное средство

Форма лекарственного средства

Производитель

Страна производитель

МИАКСИЛ

раствор для инъекций по 1 мл в ампулах № 5

ТОВ "НИКО"

Украина

МИДОКАЛМ

раствор для инъекций по 1 мл в ампуле, по 5 ампул в картонной упаковке

ОАТ "Гедеон Рихтер"

Венгрия

МИДОСТАД КОМБИ

раствор для инъекций in bulk
по 1 мл в ампуле; по 100 ампул в коробке с перегородками

ЧАО "Лекхим - Харьков"

Украина

МИДОСТАД КОМБИ

раствор для инъекций по 1 мл в ампуле; по 5 ампул в пачке с перегородками; по 1 мл в ампуле, по 5 ампул в одностороннем блистере;
по 1 блистеру в пачке: по 1 мл в ампуле; по 100 ампул в коробке

ЧАО "Лекхим - Харьков"

Украина

ТОККАТА

раствор для инъекций по 1 мл в ампуле; по 5 ампул в блистере; по 1 или 2 блистера в пачке

ПАТ "Фармак"

Украина

ТОЛПЕРИЛ - ЗДОРОВЬЕ

раствор для инъекций по 1 мл в ампуле; по 5 ампул в картонной коробке с перегородками;
по 1 мл в ампуле; по 5 ампул в блистере; по 1 блистеру в картонной коробке

ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье"

Украина

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Теги: Лечение Новости Здоровье Министерство здравоохранения Украины Здоровье Медицина
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