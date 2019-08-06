Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила одну серию вакцины от менингококковой инфекции.

Соответствующее решение ведомство приняло в понедельник, 5 августа.

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Речь идет о серии U6131AB лекарственного средства MEHAKTPA/MENACTRA вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп А, С, Y и W-135 конъюгированная дифтерийными анатоксином, раствор для инъекций по 0,5 мл (1 доза) во флаконах № 1.

Производителем препарата является "Санофи Пастер Инк.", США, с маркировкой на иностранном языке.

Запрет установили на основании письма ООО "Санофи-Авентис Украина" от 02.08.2019 № 9099 и из-за факта реализации указанной серии.



В Украине запретили вакцину от менингококковой инфекции

Вакцина предназначена для активной иммунизации против менингококковой инфекции, вызванной N.meningitidis серогруппы А, С, Y и W-135 у лиц в возрасте от 9 месяцев до 55 лет.

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Менингококковая инфекция – что это? Это бактериальная инфекция, вызванная Neisseria meningitidis. Менингококковая болезнь, как правило, проявляется клинически как менингит (около 50% случаев), бактериемия (38% случаев) или бактериемична пневмония (9% случаев). Термины "Менингококковая инфекция" и "менингит" – не являются синонимами. Менингококковая инфекция обусловлена ​​менингококком Neisseria meningitidis, которые по структуре делятся на 13 серологических групп. Наибольшее количество случаев заболевания обусловлено ​​группами А, В, С, Y и W135. Менингит– это воспаление защитных оболочек головного или спинного мозга человека. По этиологии различают несколько типов, в частности: Бактериальный менингит – возбудителями являются менингококки, пневмококки, гемофильная палочка типа B (Hib) и другие бактерии. Вирусный менингит возможен при осложнении течения инфекционных болезней, чаще всего вызванных энтеровирусами, реже – вирусами эпидемического паротита, кори, ветряной оспы и др.

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