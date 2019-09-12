В Украине запретили заменитель крови

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила все серии кровезаменителя "Полибиолин".

Запрет установили во вторник, 10 сентября.

Читайте также: Запрет лекарств: какие препараты запретили в Украине

Речь идет о "Полибиолине", лиофилизат для приготовления раствора для инъекций по 0,5 г во флаконах № 10 всех серий производства "Станция переливания крови г. Горловки", Украина

Запретили все серии лекарств "Полибиолин" из-за факта обнаружения на территории Украины серии 02112017, которая не была зарегистрирована. Ведомство отметило, что препарат "Полибиолин" не был зарегистрирован в Украине.



В Україні заборонили замінник крові "Полібіолін"

Под запрет также попал "Иммуноглобулин человека антистафилококковый жидкий, раствор для инъекций по 3 мл в ампулах №10, всех серий. Производителем лекарств является коммунальное учреждение здравоохранения "Донецкая областная станция переливания крови", Украина. Запретили препарат из-за того, что он не был официально зарегистрирован на территории страны.

Препарат используют как этиотропное и иммуностимулирующее средство для лечения заболеваний стафилококковой этиологии у детей и взрослых.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.