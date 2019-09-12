В Украине запретили заменитель крови

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В Украине запретили заменитель крови "Полибиолин" (иллюстрация)
В Украине запретили заменитель крови "Полибиолин" (иллюстрация) / artrolife.com

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила все серии кровезаменителя "Полибиолин".

Запрет установили во вторник, 10 сентября.

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Речь идет о "Полибиолине", лиофилизат для приготовления раствора для инъекций по 0,5 г во флаконах № 10 всех серий производства "Станция переливания крови г. Горловки", Украина

Запретили все серии лекарств "Полибиолин" из-за факта обнаружения на территории Украины серии 02112017, которая не была зарегистрирована. Ведомство отметило, что препарат "Полибиолин" не был зарегистрирован в Украине.

В Україні заборонили замінник крові
В Україні заборонили замінник крові "Полібіолін"

В Україні заборонили

Под запрет также попал "Иммуноглобулин человека антистафилококковый жидкий, раствор для инъекций по 3 мл в ампулах №10, всех серий. Производителем лекарств является коммунальное учреждение здравоохранения "Донецкая областная станция переливания крови", Украина. Запретили препарат из-за того, что он не был официально зарегистрирован на территории страны.

Препарат используют как этиотропное и иммуностимулирующее средство для лечения заболеваний стафилококковой этиологии у детей и взрослых.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Лекарства Медицина
Источник: Здоров'я 24
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