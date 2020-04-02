В Украине запускают бесплатный сервис для консультации с врачом не выходя из дома

Пока в стране идет следующий этап реформы, пандемия COVID-19 задала свой контекст – весь мир думает, как работать в новых реалиях. Самая крупная Медицинская информационная система Украины HELSI.ME стартует запуск сервиса видеосвязи с врачами.

Пользователи HELSI.ME, независимо от места пребывания, смогут записаться к врачу через сайт и проконсультироваться с ним, получить рекомендации по лечению.

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Разработчик HELSI.ME Ярослав Иваненко "Общий мировой тренд понятен – все переходит в онлайн. Мы, как лидеры, двигаемся в этот тренд. Сервис с видеозвонками начал апробацию и имеет перед собой решение главной задачи разгрузить, в первую очередь, семейных врачей, ведь в современных условиях они и так перегружены и работают сверхурочно".

По его словам такой сервис должен максимально упростить их работу. К сожалению, не все врачи имеют технические средства, поэтому их надо будет обеспечивать веб-камерами, что немного задерживает процесс полной реализации.

В будущем, пользователи смогут во время телемедицинской консультации: общаться с врачом в режиме чата, отправлять результаты лабораторных и инструментальных исследований, в том числе с телеметрических устройств.

HELSI.ME – что это? Это сервис записи к врачам, через который ежемесячно записываются на прием свыше 1,5 миллион пациентов.

В планах разработчиков в кратчайшие сроки проинформировать все медицинские учреждения, которые работают с сервисом HELSI.ME о введении данного функционала, в первую очередь – донести информацию о новых возможностях семейным врачам, ведь это упростит коммуникацию со взволнованными пандемией пациентами и повысит качество соблюдения карантина.



Украинцы смогут удаленно проконсультироваться у врача / intalent.pro

Также на этой неделе сервис HELSI.ME проведет вебинар по использованию видеозвонков для семейных врачей.

Учитывая сложный период в здравоохранении, ведение электронных записей на первый период предполагается быть несколько упрощенным.

HELSI.ME запустил выписку и погашение этих направлений, что является базовой основой для получения денег медицинскими учреждениями. Сейчас разработка продолжается и до конца месяца HELSI.ME планирует реализовывать и улучшать функционал в турборежиме. Чтобы на конец апреля все новые требования были доступны врачам,

– отмечает СЕО компании Евгений Донец.

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